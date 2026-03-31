Un muro de polvo sahariano de 1.300 km de ancho a 80 km/h: la gran calima que se cierne sobre Canarias

Vídeo | La nube de polvo sahariano que inunda las Islas Canarias

Las claves nuevo Generado con IA Una nube de polvo sahariano de 1.300 km de ancho avanza a 80 km/h hacia Canarias, generando una intensa calima. El fenómeno, conocido como haboob, dejará cielos blanquecinos o anaranjados, baja visibilidad y polvo en superficies. La AEMET ha emitido alertas amarillas por polvo en suspensión en todas las islas, recomendando precaución, especialmente a población vulnerable. Se prevé que la calima sea más intensa entre martes y miércoles, y que los cielos se despejen a partir del jueves con el cambio de vientos.

Como un potente aliento, el desierto del Sáhara ha exhalado este martes una espectacular nube de polvo que se ha abalanzado sobre los países de su alrededor y ha llegado hasta las islas Canarias. Los expertos advierten: dejará una densa calima en los próximos días.

"¡Alucinad! Es difícil calibrar ese muro de polvo que avanza por África. Tiene más de 1.300 kilómetros", asegura Juanjo Villena, de Meteored, en X. "Eso es, aproximadamente, el doble de la anchura de la península Ibérica, desde Valencia hasta Oporto". Villena apunta también a que las rachas de viento que lo impulsan circulan a 80 kilómetros/hora.

La enorme masa de polvo y arena ha sido captada en imágenes de satélites dando el aspecto de una gigantesca ola. Este fenómeno se conoce, tal y como explica Eltiempo.es, como haboob, una tormenta de polvo repentina asociada a fenómenos meteorológicos.

Mar Gómez, doctora en Físicas y responsable del área de Meteorología de Eltiempo.es, explica que el fenómeno resultante se conoce como calima, "una intrusión de polvo sahariano en suspensión. En Canarias no es algo raro".

Sin embargo, admite que en esta ocasión las cosas son diferentes: "Llama la atención por la intensidad y la configuración atmosférica que la impulsa. No estamos ante una entrada puntual, sino ante un episodio que puede ser más persistente y con concentraciones elevadas".

Vídeo | Las imágenes que deja la calima en las Islas Canarias: una densa nube de polvo sahariano arrastrada durante horas

Pero, ¿qué ha provocado este fenómeno? Gómez explica que es el resultado de la combinación de una dorsal subtropical extendida al oeste de la península Ibérica y Canarias junto con la circulación de una dana sobre Argelia.

"Esta configuración refuerza los vientos de componente este, que actúan como una autopista directa desde el Sáhara, transportando una masa de aire cargada de polvo en suspensión. Primero afecta a las islas más orientales, y después al resto del archipiélago".

Gracias a los modelos atmosféricos, estaciones de calidad del aire y satélites, esta tormenta de arena puede monitorearse en tiempo real y comprobar que sus niveles de concentración están por encima de lo recomendable.

Tanto es así que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado alertas amarillas en todas las islas Canarias por polvo en suspensión. Hasta la noche del miércoles estos avisos seguirán activos. El impacto en el archipiélago, según Gómez, será "muy visible".

Cielos enturbiados

"Lo más característico son los cielos turbios, con tonos blanquecinos o anaranjados, reducción de la visibilidad y depósito de polvo en superficies: coches, terrazas, ventanas", señala la doctora en Físicas. También el ambiente tiende a notarse seco y pesado.

Pero, además, la calima empeora la calidad del aire debido a las partículas en suspensión que se inhalan y, por eso, se recomienda evitar el ejercicio al aire libre y la exposición prolongada en exteriores mientras dure este fenómeno.

Especial atención hay que tener con la población vulnerable, niños, personas mayores o con problemas respiratorios, se deben mantener las ventanas e, incluso, podemos utilizar mascarillas si fuera necesario.

¿Hasta cuándo persistirá esta situación en Canarias? "Será un episodio transitorio, según las previsiones, afectando principalmente durante el martes y el miércoles a las islas. Tras esto, se desplazaría hacia el suroeste la calima, volviendo los cielos despejados", dice Gómez.

La calima seguirá siendo especialmente densa durante la madrugada del miércoles y persistirá hasta el fin de los avisos amarillos de AEMET el miércoles sobre las 20 horas. El polvo irá tomando dirección oeste hasta desaparecer impulsado por los vientos alisios.

"Durante la mañana del miércoles, la concentración de calima será notable en las islas occidentales, probablemente superior a la del martes en el caso de La Gomera, El Hierro y La Palma. En la tarde del miércoles, la concentración irá disminuyendo", sigue.

Finalmente, "en la madrugada del jueves, la irrupción del alisio terminará por empujar hacia el suroeste el polvo restante, despejando los cielos del archipiélago". Será entonces cuando vuelva la estabilidad y es que el Jueves Santo en Canarias se prevé estable.

Por último, tal y como explica este artículo de EL ESPAÑOL, aunque la calima no se asocia con el calentamiento global por el momento, los expertos prevén que estos episodios podrían ser más frecuentes en el futuro.