Aemet anuncia un gran subidón de temperaturas: llega un anticiclón que dejará hasta 10ºC más en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA La retirada de la dana da paso a un anticiclón que traerá estabilidad y buen tiempo en casi toda España hasta el viernes. Las temperaturas máximas subirán entre 5ºC y 10ºC en varias zonas, especialmente en el sur peninsular como Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. El miércoles y jueves se prevén valores de hasta 20ºC en el valle del Guadalquivir y 21ºC en Sevilla, Córdoba y Murcia. A partir del fin de semana, se espera un nuevo cambio brusco de tiempo con un descenso de las temperaturas.

La dana que ha dejado intensas lluvias durante los últimos días en España se retira hacia el sur, en dirección al desierto del Sáhara. Le toma el relevo un anticiclón en superficie y en niveles medios que va a garantizar buen tiempo hasta por lo menos el viernes.

Pero no sólo podemos esperar que cesen las lluvias, sino que además en los próximos días sentiremos una subida de las temperaturas. Tal y como explica Meteored, en tan sólo 24 horas las temperaturas máximas podrían repuntar incluso 10ºC.

Ahora bien, los meteorólogos ya avisan de que estas temperaturas suaves no estarán por aquí por mucho tiempo. Durante el fin de semana España podría vivir otro drástico cambio de temperatura, esta vez, con un desplome de las temperaturas.

Este episodio de temperaturas más suaves se va a sentir especialmente en comunidades de la mitad sur de la península Ibérica. Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, el extremo sur de Castilla y León y la zona fronteriza entre Castellón y Teruel.

Este miércoles se espera que las máximas sean entre 5ºC y 10ºC superiores a las del día anterior. Las provincias de Jaén, Granada y Ciudad Real son las que experimentarán mayores subidas de temperaturas, alcanzando esa variación positiva de 10ºC.

Temperaturas primaverales

Al final, este miércoles podríamos ver termómetros marcando los 16ºC en Madrid, Ciudad Real y Jaén, los 17ºC en Granada y Toledo y los 19ºC en Córdoba. De forma muy puntual se podrían alcanzar incluso los 20ºC en el valle del Guadalquivir.

Pero también en Sevilla, Córdoba y el sur de Canarias. El incremento de las temperaturas, en cualquier caso, no se detendrá y el jueves la jornada será más primaveral. Los 20ºC se alcanzarán con facilidad en las provincias de Córdoba, Sevilla y Badajoz.

El valle del Ebro y el interior de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia también experimentarán subidas de temperaturas. Se esperan 19ºC en Zaragoza, 17ºC en Madrid, 16ºC en Valencia y 15ºC en Barcelona.

La tendencia al alza en las temperaturas, el ambiente primaveral y la meteorología estable llegarán entonces a su punto álgido. Durante el viernes encontraremos ciertas regiones de España en las que la temperatura volverá a descender.

"El viernes seguirán subiendo temperaturas en buena parte de la Península menos por el noroeste, donde empezarán a bajar", señala esta noticia de Meteored. "Se superarán los 20ºC en buena parte del valle de Guadalquivir, Guadiana, Ebro, interior de la Comunidad Valenciana y de la Región de Murcia".

De hecho, las ciudades de Sevilla, Córdoba y Murcia tendrán 21ºC en las horas centrales del día, Madrid, 17ºC y Barcelona, 15ºC. Es decir, esta semana aporta unos días primaverales que debemos aprovechar antes de que el tiempo vuelva a cambiar durante el fin de semana.