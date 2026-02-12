Un meteorólogo avisa sobre la ciclogénesis explosiva y la borrasca Oriana que llegan a España: "Vientos huracanados"

Las claves nuevo Generado con IA El meteorólogo Duncan Wingen alerta sobre la llegada de la borrasca Oriana a España, que provocará una ciclogénesis explosiva con vientos huracanados. Se esperan rachas de viento superiores a 100 km/h en zonas altas desde el sábado por la mañana, y hasta 120-140 km/h en el Pirineo y el Sistema Ibérico de Castellón y Teruel. Las zonas más afectadas serán el este de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Almería y el norte y sur de Cataluña. El sábado comenzará a imponerse el anticiclón, con cielos más despejados y una notable bajada de temperaturas, heladas y nieve en cotas bajas del tercio norte.

Duncan Wingen, meteorólogo de Meteored España, advierte que la borrasca Nils, seguida de la recién nombrada borrasca Oriana, no serán los últimos eventos adversos que atravesará España. Desde el mismo viernes habrá que estar "muy pendientes" de una ciclogénesis mediterránea que se producirá entre Cataluña y el golfo de León, avisa.

"La borrasca se profundizará rápidamente hasta unos 985 hPa y se desplazará hacia Córcega y Cerdeña a lo largo del sábado", explica. "En la parte trasera de la borrasca se impondrán los vientos del norte, con tramontana y mestral, en función de las zonas. El anticiclón de las Azores volverá rápidamente a su posición habitual, penetrando desde el suroeste de la Península.

Los vientos más fuertes y extendidos del sábado se producirán a partir de media mañana o mediodía del sábado, aunque desde primeras horas ya se superarán los 100 km/h en zonas altas.

Durante la tarde, se esperan rachas superiores a 80 km/h en el este de Castilla-La Mancha y Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Almería y en los extremos sur y norte de Cataluña (Tarragona y Girona).

El experto ha avisado de que se podrían superar los 120 a 140 km/h en el Pirineo y el Sistema Ibérico de Castellón y Teruel, así como en otras cumbres del este peninsular.

🌀Nombrada la borrasca Oriana.



➡️ El viernes y sábado provocará rachas muy fuertes de viento, temporal marítimo, lluvias abundantes y nevadas en cotas bajas.



➡️ Oriana puede ser, al menos por unos días, la última borrasca de esta larga serie que comenzó a finales de diciembre. pic.twitter.com/3FW5xs4v5K — AEMET (@AEMET_Esp) February 11, 2026

En localidades como Tortosa, Sant Carles de la Ràpita, Vinaroz e incluso la propia capital de Castellón de la Plana se podrían dar de 90 a 100 km/h. Además, también podrían sobrepasar los 80 km/h Zaragoza, Lleida, Huesca, Soria, Segovia, Ávila, Cuenca, Albacete y Murcia.

Durante la noche del sábado al domingo el viento irá perdiendo intensidad en áreas llanas, pero en zonas montañosas del Pirineo y el Sistema Ibérico continuarán rachas superiores a 100 km/h al menos hasta la tarde del domingo.

Vuelve el sol

El sábado comenzará a ganar protagonismo el anticiclón, confirma Aemet. Los cielos amenazarán nubosos y habrá algunas lluvias en Baleares y en sierras del sureste. A lo largo del día los cielos se irán despejando, salvo en el norte del país donde las precipitaciones serán más persistentes, sobre todo en el Cantábrico y Pirineos. Se notará más el frío.

Según el pronóstico, llegará una masa de aire procedente de latitudes altas con rachas muy fuertes de viento del noroeste, lo que acrecentará la sensación de frío. Las rachas operarán con intensidad en amplias zonas del territorio, sobre todo en el norte, este y Baleares.

Además, habrá heladas en zonas del interior y la nieve hará acto de presencia en el tercio norte a partir de unos 700 m y lo podrá hacer también en el nordeste a partir de unos 400 a 500 m por la noche.

El domingo será una jornada con tiempo anticiclónico y cielos en general poco nubosos salvo en el extremo norte, donde aún quedará nubosidad y habrá algunas lluvias y nevadas. Durante esta jornada se registrará un amanecer frío y heladas en amplias zonas del interior, pero las temperaturas diurnas subirán notablemente.

Se espera tiempo estable en Canarias para los próximos días, con algunos intervalos nubosos en zonas del norte de las islas y más despejados en el sur. En esas zonas del norte podría registrarse alguna lluvia débil el viernes y el sábado.

En el resto, el ambiente se mantendrá muy tranquilo. En lo que respecta a las temperaturas, subirán el jueves y el viernes, pero en cualquier caso se darán valores agradables.