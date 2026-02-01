Confirmado por Aemet: febrero trae nuevas borrascas a España con 300 l/m2 de lluvia en las próximas horas en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Febrero estará marcado por la llegada de nuevas borrascas que traerán lluvias intensas, especialmente en el oeste y sur de la Península. Algunas zonas como Galicia, norte de Cáceres, sur de Ávila y Salamanca podrán registrar acumulados de lluvia superiores a 300 l/m2 durante la semana. Se esperan temporales marítimos con olas de hasta 9 metros, nevadas copiosas en montaña y fluctuaciones de temperatura, con episodios de viento fuerte. En Canarias, se prevé nubosidad y lluvias principalmente en el norte, con temperaturas suaves entre 15 y 25 ºC en las zonas costeras.

El paso de las borrascas de alto impacto Ingrid, Joseph y Kristin ha sido el aperitivo de un mes de un febrero desapacible, confirma la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Masas de aire húmedo provocarán lluvias en buena parte de España desde este domingo, sobre todo en el oeste y sur peninsular, junto a vientos intensos, temporal marítimo con olas de hasta 9 metros, nevadas copiosas en zonas de montaña y vaivén de temperaturas.

Una nueva borrasca dejará en las próximas horas lluvias en buena parte de la Península, abundantes en el oeste peninsular, y especialmente fuertes y persistentes en Galicia y el entorno del sistema central: norte de Cáceres, sur de Ávila y Salamanca. La cota de nieve subirá a más de 2.000 metros en las montañas y en los Pirineos quedará en torno a 1.800 a 2.000 metros. Serán menos probables en el Mediterráneo.

"De cara a la próxima semana, las precipitaciones no cesarán, ya que una sucesión de frentes y borrascas marcarán el tiempo", explica Adrián Martínez, del ElTiempo.es. Según el meteorólogo, podemos esperar "fuertes episodios de lluvia" que dejarán acumulados superiores a los 300 l/m2 en algunas localidades "durante la semana entera".

"Con el paso de las horas, estas intensas precipitaciones llegarán a más territorios como Castilla-La Mancha, Madrid y el resto de Andalucía, dándose los mayores acumulados en Málaga, Cádiz y regiones de costa", avisa Martínez. Las temperaturas mientras tanto subirán a lo largo de este domingo, rondando los 20 ºC según Aemet en el Cantábrico y en puntos del sureste peninsular.

El lunes será una jornada similar pero con más lluvia que el día anterior. Estas precipitaciones afectarán a la mayor parte del territorio y serán muy abundantes en Pirineos, Galicia, en torno al sistema central y sur de Andalucía. La cota de nieve bajará hasta unos 1.200 a 1.400 metros, con vientos muy fuertes en el sur de Andalucía y unas temperaturas más bajas en el oeste peninsular, por lo que las heladas seguirán acotadas a zonas de montaña.

Durante los días siguientes seguirán llegando frentes muy activos a la Península, con lluvias abundantes sobre todo en zonas del oeste y sur de la Península. Habrá nevadas en las montañas. "El martes, las borrascas atlánticas continuarán afectando a España con un sistema frontal e inestabilidad", añade Martínez. Las lluvias volverán a barrer España, sin afectar a las costas del Cantábrico ni a regiones del este.

Las temperaturas subirán a partir del miércoles. Sin embargo, según ElTiempo.es, la jornada estará marcada por las fuertes lluvias, especialmente en la mitad sur del país y las islas Baleares, "debido a la entrada de humedad a través de un río atmosférico muy húmedo". El jueves, este fenómeno se combinará con una borrasca atlántica para dejar "precipitaciones muy intensas en amplias regiones de España".

En Canarias, predominarán los intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas más montañosas y cielos más despejados en el resto durante el fin de semana. El lunes y el martes de la próxima semana habrá más probabilidad de lluvias, en especial en el norte de las islas. Además, las temperaturas se mantendrán en general suaves, con mínimas de 15 a 17ºC y máximas de 25 a 23ºC en zonas costeras.