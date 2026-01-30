Ya es oficial: Aemet elimina las guardias de 24 horas de los meteorólogos que redactan los pronósticos y emiten los avisos

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen (c), durante su visita al Centro Nacional de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), a 29 de agosto de 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) eliminará los turnos de 24 horas habituales y reducirá el teletrabajo en los centros del Sistema Nacional de Predicción, según traslada el organismo estatal a los trabajadores en un documento. Este cambio se producirá a partir de la primavera, cuando entren a sus puestos una nueva promoción de funcionarios de cuerpos específicos de meteorología.

"El objetivo fundamental de considerar excepcional la modalidad de turnos de 24 horas y la reducción del teletrabajo es garantizar la prestación del servicio de forma eficiente, continua y perfectamente organizada, acorde con las necesidades y expectativas de la sociedad", señala el organismo en el texto remitido a la plantilla y al que ha accedido Europa Press.

Los trabajadores de estos centros --unos 140 del total de 1.000 del organismo estatal-- son responsables, entre otras funciones, de la elaboración de los pronósticos meteorológicos y de la emisión de avisos por fenómenos adversos. Estos dos cambios con respecto a los horarios de 24 horas y el teletrabajo nacen de las revisiones periódicas que la propia Agencia hace de su funcionamiento.

"En un contexto de cambio climático, en el que los fenómenos meteorológicos adversos son cada vez más frecuentes e intensos, resulta imprescindible contar con un servicio meteorológico estatal sólido y fiable", asegura el documento. Aemet cita la dana del 29 de octubre de 2024 o el apagón de abril de 2025 como ejemplo de "la importancia de disponer de una vigilancia meteorológica continua y de una capacidad de respuesta eficaz".

Pese a que los turnos de 24 horas están considerados como "excepcionales", prosigue el documento, en los últimos años se han convertido "en la forma habitual de organización en varios centros de predicción". La evidencia científica, no obstante, demuestra que "los periodos prolongados sin descanso reducen la capacidad de concentración, dificultan el análisis y aumentan el riesgo de cometer errores", replican.

"En una actividad como la meteorología, que exige una vigilancia constante de la atmósfera, resulta esencial mantener la atención durante toda la jornada, algo que no puede garantizarse adecuadamente en turnos de 24 horas", argumenta el organismo. "Además, este tipo de jornadas puede tener un impacto negativo en la salud". En cuanto al teletrabajo, queda limitado a "turnos de noche, fines de semana y festivos en situaciones meteorológicas favorables

Aemet enmarca el teletrabajo en las prácticas establecidas durante la pandemia, pero considera que "reduce la robustez del servicio" ante situaciones como "cortes de suministro eléctrico, fallos en las comunicaciones domésticas, incidencias en el acceso remoto a la red interna o problemas técnicos similares, que escapan al control directo de la organización".

La representación sindical en AEMET -UGT, CCOO y CSIF- se ha opuesto a estas dos medidas, y en diciembre organizó una concentración frente a la sede del organismo que reunió a medio centenar de personas, según los convocantes. "Esto requiere de un análisis, unas soluciones a muy largo plazo que no se pueden implantar ahora mismo, pero que pasan necesariamente por más plantilla", ha indicado en declaraciones a Europa Press el secretario general de la sección sindical de FSC-CCOO en MITECO-MAPA, Javier Chamorro.

Entre otras cosas, reivindican una oferta pública de empleo extraordinaria, y critican que el organismo presentara el verano pasado su nuevo Plan Estratégico para el periodo 2025-2029 sin previa negociación con ellos y reclaman que esta negociación se vuelva a abrir. De acuerdo con Chamorro, las organizaciones sindicales van a reunirse para decidir si continúan con las movilizaciones o directamente convocan una huelga.

Medidas mitigadoras

De acuerdo con Aemet, la plantilla se ha estabilizado en los últimos años. Aun así, no se cierra a poner encima de la mesa medidas mitigadoras para tratar de facilitar la transición que se adapten a la situación de cada centro de predicción. Apunta a que hay diferentes instituciones que trabajan con distintos sistemas de turnos, como Policía Nacional o Salvamento Marítimo.

Además, recuerda que las condiciones de trabajo en el mismo son completamente transparentes tal y como sucede en la función pública, y que el organismo no tiene capacidad de regular aspectos como los sueldos. En cualquier caso, sí avanza que está trabajando en posibilidades como instalar un complemento de productividad vinculada a objetivos.

Por último, aclara que han ofrecido llevar a cabo una reunión monográfica con los sindicatos. "El refuerzo del servicio mediante las ofertas de empleo público y el desarrollo de un nuevo reglamento de horarios especiales ayudará a un mejor equilibrio entre la adecuada prestación eficaz de los servicios esenciales y la conciliación entre la vida personal y laboral de los trabajadores y trabajadoras de Aemet", defiende en el documento.