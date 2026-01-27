Ya es oficial: la borrasca Joseph activa avisos en toda España de la Aemet por 300 l/m2 de lluvia torrencial y nieve a 500 metros

Las claves nuevo Generado con IA La borrasca Joseph activa avisos por lluvias torrenciales, nieve, viento, oleaje y deshielo en toda España, excepto Canarias. El aviso rojo por lluvias extremas afecta especialmente a Pontevedra, donde se pueden superar los 120 l/m² en 12 horas. Se esperan acumulados semanales de hasta 300 l/m² en sierras del oeste de Pontevedra, con precipitaciones fuertes en Galicia, Andalucía y el Sistema Central. La cota de nieve baja hasta los 500 metros en el noroeste y se prevén descensos de temperatura y rachas muy fuertes de viento en casi toda la Península y Baleares.

Toda España a excepción de Canarias se encuentra este martes bajo avisos por viento, nieve, deshielo, oleaje y lluvia a causa de la borrasca Joseph, con aviso rojo (peligro extraordinario) en Pontevedra, donde se podrán superar los 120 litros por metro cuadrado (l/m2) en 12 horas según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Las precipitaciones también activarán el nivel naranja (importante) en Ávila, Zamora, Cáceres, A Coruña y Ourense, y el nivel amarillo en Cádiz, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Salamanca, Toledo y Lugo.

"En el total de la semana se sobrepasarán los 250-300 l/m² en áreas expuestas de las sierras del oeste de Pontevedra con este nido de borrascas del Atlántico nororiental: este sector será el más lluvioso del continente europeo y uno de los más del planeta en las próximas jornadas", advierte Samuel Biener, de Meteored.

Por su parte, el oleaje pondrá en aviso amarillo a Cádiz, Granada, Huelva, Málaga, Asturias (litoral occidental y oriental costa), Baleares (Menorca, Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (litoral costa), Barcelona, Girona, Tarragona, Lugo, Alicante, Ceuta (costa) y Melilla (costa). Además, se elevará a naranja en Almería, A Coruña, Pontevedra y Murcia (costas de valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón).

El viento pone en aviso amarillo a Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla, Teruel, Zaragoza, Asturias (suroccidental, cordillera y Picos de Europa), Baleares (Mallorca, Ibiza y Formentera), Cantabria (Cantabria del Ebro, centro y valle de Villaverde), Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid y Zamora.

También hay aviso amarillo por viento en Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Badajoz, Cáceres, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Murcia (noroeste, valle de Guadalentín, Lorca y Águilas, Campo de Cartagena y Mazarrón), Navarra (vertiente cantábrica), Álava, La Rioja (ibérica), Valencia y Ceuta. Ávila y Segovia activarán avisos de nivel amarillo por deshielo, y por nieve en Cuenca, Guadalajara y Madrid (Sierra).

AEMET prevé para este martes precipitaciones persistentes con acumulados notables en Galicia de madrugada, en el oeste del Sistema Central y en las sierras béticas. También se esperan precipitaciones fuertes en zonas de Andalucía debido al paso de un frente, por lo que habrá rachas muy fuertes localizadas en prácticamente toda la Península y Baleares, excepto en el nordeste.

Así, la Península seguirá bajo una intensa circulación atlántica mientras la borrasca permanece sobre las islas británicas. El frente frío barrerá la Península de noroeste a sureste, lo que dejará cielos muy nubosos y precipitaciones generalizadas, que en el extremo oriental y Baleares serán más débiles o no se producirán.

Aunque las precipitaciones serán abundantes en prácticamente todo el territorio, los mayores acumulados se producirán en Galicia, sierras Béticas, oeste del Sistema Central y en zonas de Andalucía, donde pueden ser fuertes. Es posible que en los litorales del norte y localmente en Andalucía puedan ir acompañadas de tormentas aisladas y granizo pequeño a partir del paso del frente. Al mismo tiempo, será poco nuboso en Canarias.

Con la entrada del aire frío, la cota de nieve pasará de superar los 2.000 metros (m) a oscilar entre 500 y 900 m en el noroeste y en el resto entre 900 y 1.400 m, por lo que las nevadas se extenderán desde Galicia por la mañana hasta llegar a las sierras del sureste al final del día, dejando los mayores acumulados en la Cantábrica y Pirineos. Además, habrá nieblas y brumas en zonas elevadas al paso del frente.

En cuanto a temperaturas máximas, sufrirán un descenso ligero en el oeste, más acusado hacia el este, donde pueden ser puntualmente notables, pero no se descartan leves ascensos en el noroeste. Las mínimas estarán en descenso, que se dará al final del día en Galicia, Cantábrico, mesetas y tercio sur. En Canarias, se esperan ligeros ascensos, mientras que las heladas débiles se darán en zonas de montaña de la mitad norte.

Soplará viento de componente oeste y sur. Será moderado en el interior, más intenso en los litorales, pero de moderado a fuerte y con rachas muy fuertes en todas las costas. En el interior, habrá rachas muy fuertes localizadas prácticamente en toda la Península y Baleares excepto en el nordeste, menos viento en el Ebro y en los litorales del este y Cantábrico oriental. En Canarias, el viento será de flojo a moderado del oeste.