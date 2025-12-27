Aemet avisa a España por frío intenso en fin de año mientras Islandia alcanza 20 ºC y EEUU sufre un calor histórico

Las anomalías cálidas en América del Norte y el Polo contrastan con las del Mediterráneo. Climate Reanalizer.

El frío está siendo el invitado inesperado a las Fiestas durante la Navidad y Fin de Año en España. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) confirma que no solamente hemos vivido la semana navideña más fría desde 2010, sino que esta situación de bajas temperaturas se prolongará hasta Año Nuevo y muy probablemente llegará hasta el Día de Reyes.

La situación es sorprendente, teniendo en cuenta que las temperaturas para esta época del año han tendido hacia las anomalías cálidas desde que comenzó el siglo XXI. El pasado invierno registró una temperatura media de 7,8 ºC en la España peninsular, 1,2 ºC por encima de la media del período de referencia 1991-2020. Se convirtió así en el quinto más cálido en lo que va de siglo.

No hay que irse tampoco muy lejos para encontrar los inviernos más cálidos en nuestro país: fueron los de 2019-2020 y los de 2023-2024. Pero a la espera de saber si este año entrará por sorpresa en la lista de los más fríos, hay que mirar fuera. Varios puntos del hemisferio norte están registrando un calor inédito, incluso de récord en las últimas horas según los registros.

Es el caso de Islandia, que ha registrado temperaturas de verano en pleno día de Navidad. La costa este de la isla ha rozado los 20 ºC en las localidades portuarias de Seydisfjordur (19,8 °C) o Bakkagerdi (19,7 ºC). Como recoge el meteorólogo Francisco Martín León, a la misma hora -las tres de la tarde- en España se alcanzaban temperaturas de tres o cuatro grados bajo cero en cumbres.

Al otro lado del Atlántico, el centro y sur de Estados Unidos también está teniendo unas navidades tórridas. Se han superado o igualado en los últimos días los récords de temperatura para un mes de diciembre en Texas, con la ciudad de Lubbock alcanzando los 29 °C y tanto Houston como Dallas con 28 ºC. Tucson, Arizona, también ha llegado a marcar los 29 °C.

"Son temperaturas muy curiosas, anómalas e intensas", valora Martín León para EL ESPAÑOL. "Pero esto no ha terminado: van a venir más durante este invierno". En EEUU ya calculan que la temperatura máxima promedio para la época llegará a los 12,2 ºC. No solo será la más alta registrada nunca sino que pulverizaría el récord precedente. Este se dio en 2005, cuando la media fue de 9,4 ºC.

"En el interior americano, donde debían reinar los -3 a -5 ºC, se dan temperaturas del orden de 15-18 ºC generando una Navidad extremadamente cálida", destaca el especialista. La posición de un anticiclón inesperado en estas fechas ha llevado a algunos a hablar de la formación de 'un domo de calor', una configuración hasta propia del verano.

Todos estos fenómenos están conectados entre sí, explica el meteorólogo, y el motivo hay que buscarlo en una vieja conocida: la corriente en chorro, o 'chorro polar', uno de los principales factores que determinan la meteorología en nuestro hemisferio. Históricamente ha circulado en la proximidad de latitudes altas, manteniendo el clima frío y húmedo en el norte de los continentes.

El mapa de anomalías de temperaturas en el hemisferio norte. WxCharts.com

Sin embargo, cambios como el calentamiento del Polo Norte provocan que esta corriente fluctúe y se 'meandrice', pasando por latitudes más bajas que incluyen la Península Ibérica. Esto viene favorecido por otras configuraciones atmosféricas anómalas, como el gran anticiclón presente sobre Escandinavia que bloquea el paso a las masas frías y las envía en nuestra dirección.

Hay otros elementos locales implicados. El récord en Islandia fue favorecido por el 'efecto Foehn', el calentamiento de los vientos al superar las cimas montañosas y deslizarse ladera abajo. Para España, las borrascas en el Mediterráneo han favorecido la formación de un pasillo de aire frío responsable de las bajas temperaturas que marcan estos últimos días.

"En los próximos días, la afluencia de aire frío a Europa se intensificará aún más debido a la ondulación acusada del chorro polar y a las ubicaciones de los centros de altas y bajas presiones", concluye Martín León. "La mayor parte de Europa quedará en el ramal descendente-frío y experimentará temperaturas por debajo de la media, con heladas durante todo el día en muchas áreas".

Año Nuevo, año gélido

Las previsiones apuntan a que la semana del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026 sea más fría de lo normal en toda España. La excepción sería Canarias, con valores suaves y propios de la época del año. Se esperan escasas precipitaciones en la mayor parte de la Península, salvo en puntos del litoral mediterráneo, mientras que podría llover más de lo habitual en los archipiélagos.

La semana del 5 al 11 de enero también puede ser más fría de lo normal tanto en la Península como en Baleares. Podría ser un período seco en Galicia y lluvioso en el extremo sur peninsular y ambos. Finalmente, del 12 al 18 de enero las temperaturas comenzarían a normalizarse. Podría ser una semana más lluviosa de lo habitual en el sur peninsular y los archipiélagos, aunque con incertidumbre.