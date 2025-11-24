Los meteorólogos avisan: llega otro estallido de frío ártico en las próximas horas con nieve y 6 grados menos en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Un nuevo episodio de frío ártico provocará una bajada de hasta 6 grados en varias zonas de España en las próximas horas, con heladas que podrían alcanzar los -4 ºC en la meseta norte y páramos del centro. Se esperan lluvias abundantes en el tercio norte, especialmente en Cantabria, País Vasco y norte de Navarra, además de nevadas desde los 700 metros en Pirineos y acumulaciones importantes que afectarán a carreteras. El descenso térmico continuará durante la semana, manteniéndose máximas por debajo de 10 ºC en el norte y centro peninsular, mientras que en el sur de Andalucía y costas mediterráneas se alcanzarán los 18-20 ºC. En Canarias, la semana comenzará con calima que remitirá el martes, dando paso a vientos alisios, nubes y algunas lloviznas en el norte de las islas más montañosas, junto con un descenso de temperaturas.

La última semana de noviembre traerá lluvias en la mayor parte de la Península, nevadas a partir de 700 metros en Pirineos, y heladas de hasta -4 ºC en la meseta norte y páramos del centro según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Entre el martes y el miércoles se pueden producir caídas de hasta seis grados de temperatura según ElTiempo.es.

Este martes seguirá lloviendo en el tercio norte de la Península y lo hará de forma abundante en Cantabria, País Vasco y norte de Navarra. Lloverá también en zonas de Andalucía oriental y, de forma más débil, también en áreas montañosas de la Península. Asimismo, habrá chubascos en Baleares y tiempo más estable en el resto del país.

Las temperaturas comenzarán a descender drásticamente, y con ello la cota de nieve. Nevará en la mitad norte a partir de unos 1.200 a 1.600 metros y a partir de los 700 m en el Pirineo navarro y en el Aragonés. Las acumulaciones de nieve serán importantes y podrían afectar a carreteras de la zona. Además, seguirá el viento intenso en zonas del este y de Baleares.

Los descensos serán notables en mínimas, con bajadas de hasta -4 ºC a -6 ºC de forma generalizada, advierte ElTiempo.es, con respecto a las temperaturas que tendremos hoy lunes. León, Palencia, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Guadalajara o Teruel no superarán los 10 ºC, Madrid se quedará en 12 ºC, y únicamente en zonas de Andalucía y en las costas mediterráneas se podrían superar los 18 ºC a 20 ºC.

El miércoles continuará el descenso térmico, tal y como ha señalado Del Campo. Sin embargo, la entrada de las altas presiones irá haciendo que disminuya la extensión e intensidad de las lluvias, que quedarán acotadas al Cantábrico, al Alto Ebro y a puntos de los Pirineos. Habrá nevadas en Baleares. Habrá heladas en Pirineos, el interior del norte y este de la Península. León o Teruel rondarán los 2 ºC.

En el interior de la Península, y en zonas del norte y este de la Península, no se llegará a más de 10 o 12ºC. El ambiente más suave se registrará en el Mediterráneo andaluz: Málaga o Almería rondarán los 20 ºC en las horas centrales del día. El jueves y el viernes el tiempo será estable y frío de madrugada. Se amanecerá con heladas en buena parte del interior.

En la meseta norte y páramos del centro, se podría llegar incluso a los -2 a -4 ºC. Eso sí, las heladas serán más intensas el jueves ya que el viernes comenzarán a subir las temperaturas.En las horas centrales del jueves, las temperaturas se quedarán por debajo de los 10 ºC en amplias zonas de la mitad norte y del centro. Sin embargo, el viernes se alcanzarán los 18 ºC en el sur de Andalucía.

De cara al fin de semana, Del Campo ha explicado que lo más probable es que sigan subiendo las temperaturas y que se reduzca la intensidad y extensión de las heladas. En este marco, las lluvias más probables se darán en el tercio norte peninsular y en Baleares.

Por último, en lo que respecta a Canarias, la semana comenzará con calima, que empezará a remitir el martes. El archipiélago tendrá el típico tiempo de vientos alíseos durante el resto de la semana, es decir, nubes en el norte de las islas más montañosas con algunas lloviznas por allí. Las temperaturas empezarán a bajar el martes.