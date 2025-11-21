Los meteorólogos avisan de un "estallido ártico" en España este fin de semana: Aemet alerta por nieve a partir de 500 metros

Las claves nuevo Generado con IA Ocho comunidades de España están en alerta por nevadas, con Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco en nivel naranja por riesgo importante y acumulaciones de hasta 10 cm de nieve a partir de 500 metros. La masa de aire ártico provocará un "estallido ártico" con precipitaciones intensas, bajada de la cota de nieve hasta los 400 metros en algunas zonas y acumulaciones de más de 30 cm en cotas altas del norte. Se prevén heladas generalizadas y temperaturas máximas por debajo de 10 ºC en gran parte del país, con mínimas de hasta -4 ºC en capitales como Ávila y Cuenca. El sábado y domingo se esperan lluvias persistentes en Galicia y el Cantábrico, chubascos tormentosos en el este y Baleares, y temperaturas que tenderán a suavizarse a medida que avance el frente atlántico.

Ocho comunidades se encuentran este viernes en alerta por nevadas, con Cantabria, Castilla y León, Navarra y País Vasco en nivel naranja por riesgo importante y acumulaciones que podrán afectar a autovías con hasta 10 centímetros de nieve a partir de 500 metros, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) .



Las comunidades de Cataluña y Baleares están también en nivel de riesgo naranja por temporal marítimo, y hay también alerta por nevadas en cuatro comunidades en nivel amarillo (riesgo para ciertas actividades): Aragón, Asturias, Cataluña y La Rioja. Habrá vientos y lluvias fuertes en varias comunidades de acuerdo a las previsiones.

Las heladas serán aún más generalizadas y se podrán dar en casi todo el país. La excepción serán las zonas costeras y puntos de Extremadura y Andalucía. En las máximas, estarían claramente por debajo de los 10 ºC en casi todo el país, pudiendo incluso no alcanzar los 5 ºC en algunas ciudades como Burgos, Ávila o Soria.

La masa de aire gélido con origen en el Ártico seguirá desplazándose sobre un mar Cantábrico aún templado, producirá el conocido como 'efecto lago'. Esto produce nubes convectivas, explica ElTiempo.es, que dan lugar a chubascos y tormentas allí donde lleguen las nubes asociadas al flujo norte. En el caso del Cantábrico, además, las montañas refuerzan el efecto de estas precipitaciones.

Serán precipitaciones persistentes, localmente intensas, en lo que definen como un "estallido ártico". Es probable que la cota de nieve descienda hasta los 400 metros en el País Vasco, La Rioja y Navarra. Las previsiones más recientes indican que, en total, podrían acumularse algo más de 30 centímetros en cotas superiores a 800 a 900 metros de Navarra, País Vasco, La Rioja, norte de Castilla y León, Cantabria y Asturias.

El sábado, un frente llegará desde el noroeste trayendo consigo aire más templado, por lo que la cota de nieve subiría en todo el territorio nacional. Si bien el foco estará en el Cantábrico, también se darán tormentas y chubascos en zonas del este. Serán más probables en Cataluña y las Islas Baleares, pudiendo ser puntualmente intensas.

En las Islas Canarias, zonas costeras y el suroeste se darán las máximas más elevadas, de hasta 15 ºC a 20 ºC. Sevilla podría alcanzar los 17 ºC, mientras que Málaga se quedaría en los 19 ºC, siendo la más elevada de la Península Ibérica.

El director de meteorología de Meteored, Jose Antonio Maldonado, advierte de que la madrugada del sábado será la más fría con hasta -4 ºC en algunas capitales, especialmente Ávila y Cuenca. Las mínimas seguirán bajando y se registrarán heladas generalizadas en gran parte del interior peninsular.

Por el contrario, las máximas tenderán a subir. A medida que avance el día, un frente atlántico cubrirá toda la Península, suavizando las temperaturas.

Se esperan chubascos en gran parte del norte y lluvias persistentes en Galicia y las regiones cantábricas, con posible nieve en el norte de Mallorca. Los vientos soplarán del oeste y noroeste en casi toda España, y en Canarias el cielo estará nuboso con precipitaciones moderadas, especialmente en zonas montañosas y de forma más persistente en La Palma.

El domingo habrá abundante nubosidad en la Península y Baleares, con precipitaciones en la mitad norte y en el archipiélago. Las lluvias serán persistentes en Galicia y con chubascos tormentosos en el Cantábrico oriental y Baleares. La cota de nieve rondará los 700 metros, aunque irá subiendo. En Canarias, el cielo estará parcialmente nuboso con lluvias débiles, más probables en La Palma.