Llega un "tobogán térmico" a España en las próximas horas: anomalía fría y temperaturas de 0ºC según Aemet en estas zonas

Las claves nuevo Generado con IA Se espera un "tobogán térmico" en España con temperaturas cercanas a 0ºC en algunas capitales, según Aemet. El primer fin de semana de noviembre presentará lluvias abundantes en el oeste y norte de la península, con temperaturas suaves entre 17 y 26 grados. A partir del lunes, se prevé frío matinal con mínimas por debajo de 10 ºC en el interior y heladas en zonas de montaña. El lunes será más estable, pero un nuevo frente atlántico afectará a Galicia, mientras bancos de niebla podrían formarse en el interior peninsular.

El primer fin de semana de noviembre seguirá estando marcado por un ambiente típico otoñal con "abundantes lluvias" en áreas del oeste y norte peninsular, más ligeras en el centro del país, y con temperaturas que seguirán siendo suaves, entre 17 y 26 grados.

Sin embargo, la península continuará recibiendo los próximos días frentes asociados a borrascas atlánticas, avanza Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), y las temperaturas experimentarán "altibajos". Según ElTiempo.es, lugares como Badajoz verán una caída de 8 ºC en las mínimas, de 16 ºC a sencillamente 8 ºC.

"La estabilidad anticiclónica dejará los cielos despejados y un notable descenso de las temperaturas. La próxima madrugada será una de las más frías del otoño hasta ahora, con heladas en zonas de montaña y mínimas cercanas a los 0 ºC en numerosas capitales", advierte Sergio Escama Sánchez de Meteored.

A lo largo de este domingo el frente "irá perdiendo fuerza" a medida que se acerque al área mediterránea, aunque todavía caerán chubascos débiles y dispersos en amplias zonas del país, adelante Aemet. Solo en zonas de montaña, sobre todo en la cara norte de los Pirineos, las precipitaciones podrán ser algo más intensas y persistentes.

Las temperaturas seguirán en descenso en general, salvo en el sureste donde seguirán suaves. En Murcia, por ejemplo, los termómetros podrían rozar los 30 grados, mientras que en la meseta norte muchas localidades no pasarán de los 15 grados, con un ambiente fresco pero propio de la época.

Sin embargo la semana comenzará con frío matinal, advierten desde ElTiempo.es. Las mínimas quedarán el lunes por debajo de los 10 ºC en prácticamente todo el interior peninsular e incluso por debajo de los 5 ºC en puntos de la meseta norte. Habrá heladas en zonas de montaña.

El lunes será una jornada más estable en buena parte del país con nubes en el área mediterránea peninsular, en Baleares y en el Cantábrico, donde podrían registrarse lluvias débiles y dispersas. Del Campo alerta de la formación de bancos de niebla en el interior peninsular durante las primeras horas del día, especialmente en valles y zonas bajas, por lo que recomienda precaución al volante.

"Este tipo de fenómenos son frecuentes en otoño, sobre todo tras varios días de lluvias y con atmósfera más estable", aclara. A partir de la tarde, un nuevo frente atlántico comenzará a afectar a Galicia, dejando precipitaciones abundantes en el oeste de la comunidad, mientras que en el resto del país, el ambiente será tranquilo, con intervalos de nubes y claros.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas subirán, un comportamiento típico cuando el cielo se mantiene despejado y se superarán los 20 grados en el Cantábrico, el Mediterráneo, buena parte de Extremadura y Andalucía, y en el valle del Guadalquivir los termómetros podrían acercarse a los 25 grados.

Para el resto de semana es posible que la península siga afectada por el paso de frentes asociados a borrascas atlánticas, con lluvias a partir del martes por la tarde/noche, sobre todo en zonas del oeste y norte del territorio. Todavía existe incertidumbre en cuanto a las cantidades de precipitación y zonas donde más llovería.

Las temperaturas experimentarán altibajos en función del paso de los frentes, ha concluido el portavoz. Aún así, "a primeras horas los termómetros bajarán de los 10 ºC en amplias regiones. En zonas del sur y en las costas, las mínimas serán más templadas", concluyen desde ElTiempo.es.