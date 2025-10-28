"Cumple todos los requisitos para una gran catástrofe": por qué el huracán Melissa puede ser el más destructivo del siglo

El huracán Melissa ha pasado de tormenta tropical a una intensidad de categoría 5 en tiempo récord.

Este fin de semana, lo que era la tormenta tropical Melissa ha pasado a convertirse en un huracán de categoría 5, la de más alta intensidad, y amenaza las principales islas del Caribe: Jamaica, Cuba y La Española, de la que forman parte Haití y República Dominicana.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos lo reclasificó y advirtió de que los vientos pueden superar los 250 km/h y se prevén inundaciones catastróficas, especialmente en Jamaica, donde tomará tierra este martes.

La súbita intensificación de la tormenta tropical recuerda al huracán Milton, que azotó la península del Yucatán y la de Florida el año pasado por estas mismas fechas.

Milton se considera uno de los peores huracanes registrados; afortunadamente, su impacto fue principalmente material.

Sin embargo, Melissa puede acabar siendo mucho más destructivo. "Por desgracia, cumple todos los requisitos necesarios para que se produzca una gran catástrofe", advierte Samuel Biener, meteorólogo y divulgador de Meteored.

Tres son los factores clave para ello. Al igual que Milton, Melissa ha adquirido la más alta intensidad en poco tiempo, algo propiciado por el "plus de energía debido al aumento de las temperaturas del Mar Caribe".

La característica diferencial con Melissa es que su movimiento es muy lento, lo que redobla su peligrosidad: cuanto más tiempo se quede en una zona, más agua descargará sobre la misma.

Es algo similar a lo que ocurrió en la dana que asoló Valencia hace justo ahora un año: se mantuvo inmóvil durante mucho más tiempo de lo habitual, lo que desembarcó en tragedia.

"Melissa prácticamente está estacionario", explica Biener. "Se desplaza a 7 km/h, lo que va a generar lluvias torrenciales y vientos extremos durante muchas horas".

Para el meteorólogo, sin embargo, la principal razón que le lleva a sospechar de la capacidad destructiva del huracán es la zona que va a afectar.

"Milton se desarrolló en el Golfo de México y afectó a las penínsulas de Yucatán y Florida, regiones muy pobladas pero mucho mejor preparadas y con más recursos para afrontar el desastre".

En cambio, "Jamaica, Cuba y La Española no lo están tanto, son zonas en que la población es muy vulnerable ante fenómenos catastróficos como un huracán de categoría 5".

Por eso, para Biener, en unos días "seguramente estaremos hablando de una de las mayores catástrofes naturales en lo que llevamos de siglo en la cuenca del Caribe".

Más grandes huracanes

La isla de Jamaica, principal afectada, se ha preparado para sufrir cortes de electricidad generalizados, interrupciones en las comunicaciones y carreteras intransitables.

Las autoridades han instado a la población a cobijarse en los cerca de 900 refugios repartidos por todo el país.

La noche del domingo, Andrew Holness, primer ministro jamaiquino, emitió órdenes de evacuación obligatoria en varias zonas, entre ellas, áreas de la capital, Kingston.

"Los modelos indican que en zonas de Jamaica podrían acumularse más de 1.000 mm de precipitación en apenas 72 horas", señala a EL ESPAÑOL Roberto Granda, meteorólogo de eltiempo.es.

"Si bien los vientos asociados a las categorías 4 y 5 son catastróficos, sin duda las lluvias serán tan o más relevantes en esta ocasión".

Apunta que tanto Milton como Melissa "son sistemas con ciclos de vida similares, alimentados por la liberación de calor latente y que se han desarrollado en unas condiciones ideales, como suelen ser las de octubre en el entorno del Golfo de México".

De hecho, tanto Biener como Granda apuntan que la frecuencia de grandes huracanes (categorías 4 y 5) en el Caribe ha aumentado en los últimos años.

"Lo normal por temporada suele ser tener uno de categoría 5 en la cuenca atlántica", explica Granda. "La de este 2025, pese a que está siendo normal en términos generales, destaca por haber tenido ya tres huracanes de categoría 5".

El Caribe es un área propensa a la generación de huracanes porque las ondas procedentes de África, "que suelen ser el germen de muchos huracanes", o las áreas de baja presión que se forman en el entorno pueden encontrar "las condiciones ideales".

"Los huracanes necesitan de baja cizalladura —la diferencia con la altura de la dirección y/o intensidad del viento— en capas medias y altas", continúa, "así como la presencia de una zona divergente en capas altas y de un alto contenido de energía disponible, que viene dada por las temperaturas del mar".

Las altas temperaturas del Caribe (especialmente altas en los últimos tiempos) hacen que los huracanes tengan mucha energía disponible para descargar.

Esa gran cantidad de energía disponible permitió a Milton y Melissa intensificarse rápidamente. Aunque no es algo extraño, el ritmo al que lo hicieron ha sido muy superior al habitual. "En vez de tardar unos días, lo han hecho en pocas horas".

Esto es un factor crucial para prepararse ante sus efectos. Samuel Biener lamenta que los modelos meteorológicos, "aunque han mejorado mucho su precisión", les cuesta bastante detectar las condiciones para estos incrementos súbitos de intensidad.

"Y esto, de cara a preparar a la población, es bastante problemático. Milton, aunque afectó a zonas ampliamente habitadas, eran regiones turísticas bien preparadas. Pero Melissa pasará por zonas muy vulnerables".