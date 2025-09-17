Llega un chorro polar a España: la Aemet alerta de tormentas con 100l/m2 y hasta 15 ºC menos en estas zonas

Una masa de aire anormalmente fría para la época irrumpirá en España durante el fin de semana. Meteored

El otoño irrumpirá de forma abrupta en los días previos al equinoccio, con cambios que dejarán lluvias muy intensas en varias comunidades y un notable descenso de las temperaturas, además de generalizado. Hasta el momento, esta semana de septiembre está dejando un ambiente de plena canícula, con temperaturas inusualmente altas y cielos despejados.

Según Andrea Danta, experta de Meteored, el verano astronómico se despedirá con un cambio radical: la llegada de un frente que traerá más nubosidad, lluvias en varias zonas y un descenso acusado de las temperaturas, marcando así el inicio de un patrón más propio del otoño.

Una línea de tormentas dejará lluvias intensas en amplias zonas del país, incluidas las islas Baleares, aunque los acumulados más destacados se esperan en el norte. Entre el este de Navarra y el noroeste de Huesca podrían superarse los 100 l/m², mientras que en el Cantábrico oriental y el interior de Cataluña se rondarían los 100 l/m². Todo el tercio norte estará bajo riesgo de tormentas localmente adversas.

Aunque aún no hay avisos oficiales de la AEMET por estar a más de tres días vista, el modelo de referencia de Meteored apunta a un episodio de lluvias intensas y potencialmente peligrosas de cara al fin de semana en el noreste peninsular.

De acuerdo con Samuel Biener, climatólogo de Meteored, el chorro polar, que estos días se mantiene muy intenso en el Atlántico norte, comenzará a mostrar ondulaciones muy importantes a partir de mañana. Los modelos apuntan a que, desde el viernes, el anticiclón se extenderá de sur a norte hacia Islandia, lo que provocará un cambio de patrón atmosférico.

Esta configuración favorecerá que España quede situada bajo un ramal descendente de la corriente en chorro, viéndose afectada por el descuelgue de una profunda vaguada sobre el oeste de Europa, marcando así la transición hacia una situación más inestable y típica de esta época.

El escenario más probable apunta a la formación de una borrasca fría entre las islas británicas y la Bretaña francesa entre el domingo y el lunes. Lo más evidente es la llegada de una masa de aire polar que, con la irrupción de vientos del norte, provocará un acusado descenso térmico desde el sábado en el noroeste peninsular, extendiéndose después al resto del país.