Llega el final de la ola de calor en España según Aemet: lo que viene en las próximas horas con 10 ºC menos en estas zonas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene el aviso por ola de calor hasta el final del "puente de agosto infernal", con máximas que volverán a alcanzar este sábado y domingo 44 ºC en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura, con mínimas de 22-25 ºC en amplias zonas del país. No obstante, el lunes comenzará el descenso térmico, y para el martes las temperaturas habrán bajado incluso 10 ºC en comparación con los días pasados.

Las máximas superarán los 36-39 ºC de forma generalizada en Península y Baleares salvo el área cantábrica. Se llegará a los 40-42 ºC en amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y Duero. En los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura, como anticipado, no se descarta llegar a los 44 ºC.

La ola de calor vuelve a azotar con fuerza a la región andaluza, dejando activado para este sábado el aviso rojo por temperaturas extremas en la provincia de Sevilla, donde se esperan máximas de hasta 44 grados. En el resto de Andalucía, se mantendrá el aviso naranja en distintos puntos de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén, mientras que en Almería y Málaga se activará el aviso amarillo.

Además, se incrementa la "preocupación" por los incendios forestales. "Prácticamente todo el territorio peninsular y Baleares estarán bajo riesgo extremo. Las altas temperaturas se mantendrán, el ambiente seco persistirá y las posibilidades de precipitaciones significativas seguirán siendo prácticamente nulas, lo que prolongará el escenario de máximo riesgo", según eltiempo.es.

"La atmósfera extremadamente seca, con humedades relativas muy bajas, convierte pastos, matorrales y masas forestales en un auténtico combustible. Este cóctel se completa con vientos locales que, aunque no siempre intensos, pueden cambiar de dirección rápidamente, complicando las labores de extinción", precisan.

Aemet avanza que a partir del lunes 18 de agosto se espera que comience un descenso térmico por el oeste debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad. Se dará por tanto por terminado este episodio de ola de calor, que vendrá reemplazado por calor veraniego más atenuado y riesgo de tormentas.

Durante los siguientes días, esta bajada de temperaturas se extendería al resto de la Península y Baleares. Aún así, se espera que las temperaturas se mantengan significativamente elevadas el lunes. De hecho, es probable que se superen los 40-42 ºC en la mitad suroriental peninsular y Baleares.

A partir del martes 19 de agosto es probable que progresivamente las temperaturas vayan tomando valores más propios de estas fechas. Así, en Orense, las temperaturas pasarían de los 39 ºC el viernes a los 28 ºC el martes, una caída de más de 10 ºC. En Sevilla y Badajoz se pasará de los 44 ºC a los 35 ºC, y en Madrid, de los 40 ºC a los 35 ºC, informa eltiempo.es.

En lo que respecta a las mínimas, estas seguirán con valores muy elevados en gran parte del territorio, especialmente durante el fin de semana. Por lo tanto, no se bajará de 22-25 ºC en zonas de la mitad sur peninsular, litorales mediterráneos, valle del Ebro y depresiones del nordeste.

Según eltiempo.es, las previsiones apuntan a que gran parte de la Península y ambos archipiélagos mantendrán temperaturas ligeramente superiores a lo habitual durante la segunda quincena de agosto, aunque con una intensidad algo menor que en los días más duros de la ola de calor.

Las anomalías de temperatura se registrarán en toda la mitad este peninsular y en las islas. Aunque seguirán por encima de lo normal para un mes de agosto según la media de temperaturas desde 1990, no se espera que el calor sea tan intenso como en los primeros 15 días del mes y no hay aún indicios de nuevas olas de calor.