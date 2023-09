Por qué no acertó la alerta por "riesgo extremo" este domingo en Madrid: los meteorólogos lo explican

Los madrileños vivieron ayer domingo 3 de septiembre una situación insólita. Llevaban días preparándose para la llegada de una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de "alto impacto" según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), acompañada de "lluvias torrenciales" en la propia capital. El mismo día, el alcalde José Luis Martínez Almeida comparecía para advertir de una situación "excepcional y anómala", con hasta 120 litros por metro cuadrado hasta esta medianoche. Horas después, la estruendosa alarma del sistema Es-Alert subrayaba el "riesgo extremo" en los móviles.

No obstante, la previsión del diluvio no se hizo realidad en las calles de Madrid, que apenas registraron incidentes por una acumulación de lluvia mucho menos intensa de lo previsto. Incluso hubo momentos en los que paró de llover en una tarde de ambiente otoñal, pero no excepcional. A última hora de la tarde, Aemet rebajaba el nivel de aviso en la zona de la capital a naranja mientras mantenía en rojo al sur, oeste y este. En estos puntos, la predicción sobre el impacto de la DANA se cumplía tristemente, con inundaciones y puentes destruidos en Aldea del Fresno, Villa del Prado y Villamanta.

Las lluvias también descargaban con fuerza esta madrugada en la ciudad de Madrid, obligando a cortes en el transporte público, al cierre de estaciones de Metro y a la interrupción de viajes tanto en avión como en tren. Sin embargo, persiste la confusión: si el impacto de un aviso naranja es tan notable, ¿cómo pudo ser un aviso rojo tan anodino? El lunes por la mañana, Almeida regañaba a Aemet instándola a hacer "predicciones más afinadas" y justificando la alerta de Protección Civil, que hizo a los madrileños prepararse para un impacto a la altura del de la borrasca Filomena.

[Aemet responde a Juanma Moreno por criticar la alerta de DANA: "Siempre trabajamos con rigor"]

La realidad es que tanto Aemet como el resto de agencias privadas de meteorología tenían una certeza superior al 80% de que las lluvias torrenciales llegarían el domingo por la tarde a la capital. Sin embargo, el margen de incertidumbre restante hizo que la predicción se desviara por medio centenar de kilómetros hacia el oeste. Los frentes tormentosos se desviaron y localidades como Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva y Zarzalejo recogieron cerca de 200 mm, o los superaron.

Pero ¿por qué eluden la predicción con tanta facilidad? "Las DANAs están aisladas en capas altas de la circulación general de la atmósfera dominada por la corriente en chorro polar en nuestras latitudes. Se comportan de forma 'independiente'", explica a EL ESPAÑOL Mar Gómez, meteoróloga de ElTiempo.es. Es muy complejo determinar cómo se va a comportar porque influyen muchos factores y hay que ir haciendo un seguimiento casi en tiempo real. Normalmente se sabe que va a llover y mucho, aunque es difícil determinar con exactitud dónde y cuánto.

Casi 200 l/m2 en Fresnedillas de la Oliva y unos 215 l/m2 en Zarzalejo (Wunderground). Nunca pensé que fueran posibles estos registros en la Comunidad de Madrid. pic.twitter.com/BKBMluMOyS — Meteo Sierra de Guadarrama⛈🍂🍄 (@SierraMeteo) September 3, 2023

"El comportamiento de una DANA es muy difícil de determinar y modelizar por lo que pueden generarse las lluvias más importantes a unos kilómetros de distancia y con unas horas de diferencia", prosigue. Según valora, existe posiblemente una creencia popular pero "errónea" al considera que mediante la meteorología "podemos conocer al detalle la cantidad de lluvia que caerá en una hora determinada", cuando "es aproximado y marca una tendencia". Además, a mayor tamaño de la DANA, más impredecible será su comportamiento.

"El tren de tormentas finalmente se formó en la noche del domingo y fue el responsable de las imágenes que hemos visto en El Álamo, Villamanta, Navalcarnero, Móstoles, Villanueva de Perales, etc. De haber avanzado hasta el centro hubiéramos visto las mismas imágenes en Madrid capital", insiste Gómez. Los avisos de nivel rojo estaban perfectamente puestos, ya que la probabilidad en toda la Comunidad de Madrid era alta", concluye.

Sigue los temas que te interesan