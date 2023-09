Cuándo terminará la DANA que ha provocado el caos en España: esta es la fecha que da la AEMET

España ha abierto el mes de septiembre con una situación caótica provocada por esa temida DANA que está originando desastres en muchas zonas del país, especialmente en el centro peninsular. Áreas de Madrid, Castilla-La Mancha y el Levante han sido algunas de las más afectadas por un torrente de agua y aire que parece no tener fin.

Las lluvias y tormentas arrancaron el pasado sábado 2 de septiembre y han ido evolucionando en las últimas horas sin cesar, dejando cientos de litros de agua por metro cuadrado. Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología, que tanta polémica han dejado en los últimos días, ya alertaban de que había varios avisos de alerta roja en diferentes zonas de España.

Estas predicciones, en mayor o menor medida, se han ido cumpliendo y han provocado innumerables destrozos en algunos pueblos y ciudades de toda España, con calles y carreteras cortadas, inundaciones, numerosas incidencias registradas y daños materiales y personales de considerable gravedad.

Las peores imágenes y situaciones se han podido vivir este pasado domingo. Sin embargo, muchas zonas de España se han levantado con un temporal terrible que parece no tener fin. No obstante, la AEMET ya ha dejado nuevas predicciones que ayudan a prever cuándo acabará esta temida DANA, conocida como Depresión Aislada en Niveles Altos, y que ha provocado gran inestabilidad en nuestros cielos.

Esta ha sido la previsión dejada por la Agencia Estatal de Meteorología para este lunes: "Predominio de los cielos nubosos con precipitaciones y algunas tormentas en buena parte de la Península, salvo en el extremo noreste y en Baleares, donde estará poco nuboso o con algunos intervalos nubosos, pero sin precipitación. Las precipitaciones serán más probables e intensas en zonas del centro, Andalucía y extremo noroeste". Sin embargo, lo que los españoles quieren saber ahora es cuándo acabará esta DANA.

¿Cuándo acabará la DANA en España?

La Agencia Estatal de Meteorología es la institución encargada de informar sobre fenómenos relacionados con el tiempo y con el clima en España. En las últimas horas, han sido muy comentados los pronósticos que ha dejado la AEMET, ya que ha existido una cierta inexactitud con sus previsiones, especialmente un fallo de horario al alertar a poblaciones de la zonas más cercanas a Madrid.

Sin embargo, la AEMET ha avisado de que la situación se irá normalizando en las próximas horas, transformando la mayoría de alertas rojas y naranjas en nivel amarillo. Por ello, esta misma noche, camino de la mañana del martes, se podrá fijar como la fecha clave para iniciar el final de esta DANA que ha llegado para poner fin al verano de muchos españoles.

Se espera que pasada la medianoche, ya se podrá dejar de hablar de inestabilidad en los cielos casi con total generalidad. Aún así, no cesarán las precipitaciones y los chubascos, los cuales seguirán estando presentes en casi toda la península a lo largo de la semana. No obstante, estos no alcanzarán niveles de tormentas ni trombas de agua, aunque sí que se mantendrán los niveles de nubosidad.

Donde tampoco habrá cambios será en el apartado de las temperaturas, las cuales se mantendrán este lunes a las que se han registrado este fin de semana, sobre todo en la zona centro de la península. Las mayores bajadas se vivirán en Canarias y en el oeste de Galicia, mientras que las subidas más pronunciadas se podrán experimentar en el este del país. Aunque el verano no termina hasta el 21 de septiembre, seguirá habiendo un otoño generalizado en toda España. El calor no retornará, pero lo que sí se mantendrá serán los fuertes vientos.

¿Cómo será la evolución de la DANA?

La DANA va a sufrir en los próximas horas un proceso bastante curioso. Este fenómeno está impulsando aire bastante cálido y polvo en suspensión en la vertiente mediterránea y Baleares. Pero al final del día sucederá algo bastante notable y es que la 'gota fría' sufrirá una fusión con los restos del exhuracán Franklin que dará lugar a una borrasca fría aislada, adquiriendo algún tipo de rasgo subtropical.

Así pues, se espera que esta nueva borrasca permanezca casi estática durante las jornadas del martes y el miércoles frente a las costas del oeste peninsular. Podrían producirse algunos aguaceros dispersos en el norte y este del país, sin descartarse lluvias localmente fuertes en las provincias de Alicante y Valencia. Estas entrarían desde el mar hacia la tierra.

Ranking de precipitación registrada ayer , 3 de septiembre de 2023 , en las estaciones de #AEMET.

(datos provisionales pendientes de validación posterior) pic.twitter.com/aUpsl0717J — AEMET (@AEMET_Esp) September 4, 2023

A partir del jueves se esperan algunas lluvias dispersas y débiles en la costa mediterránea andaluza con una nubosidad media y alta que crecerá en el noroeste y Pirineos con tormentas puntualmente intensas. De cara al fin de semana, la incertidumbre aumenta, aunque lo más previsible es que la borrasca vuelva a ocupar buena parte de la península, volviendo así las tormentas y un descenso térmico que empezaría a producirse desde la vertiente atlántica.

