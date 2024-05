De las borrascas frías al calor anómalo en España: el tiempo que viene para la segunda quincena de mayo

La entrada de aire frío y húmedo que ha desplomado las temperaturas esta semana se recrudece a partir de hoy jueves, advierte la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Su portavoz, Rubén del Campo, advierte de la llegada de un nuevo frente que dejará lluvias y chubascos fundamentalmente en el tercio norte peninsular. No se pueden descartar, sin embargo, en el resto de la mitad norte, ni en el Sistema Central e Ibérico, cuyas montañas tendrán nieve por encima de los 1.500 m.

La Comunidad Valenciana y el sureste peninsular serán la excepción. La ciudad de Valencia y Murcia rondarán de 28 a 30ºC, pero el ambiente será fresco en el oeste de la Península. El valle del Guadalquivir no superará los 22ºC, mientras que en buena parte del interior de la mitad norte peninsular, de la zona centro y en puntos del oeste de la Península no se llegará a 18 o 20ºC. Será la jornada más fresca de la semana con valores diurnos entre 5 y 10ºC por debajo de lo normal para esta época del año en amplias zonas del oeste y centro del país.

El viernes comenzará un suave pero continuado ascenso térmico que irá llevando poco a poco las temperaturas a valores propios de estas fechas. De hecho, el domingo probablemente ya se superarán los 20ºC en la mayor parte del país y los 25ºC en el sur peninsular y en Baleares. Mientras, en el extremo norte peninsular, crecerán nubes de evolución por las tardes, que dejarán chubascos tormentosos en zonas de montaña de la Península y Baleares, en general no demasiado intensos.

Las temperaturas ya son claramente más bajas que ayer a estas horas. En algunos puntos, entre 8 y 10 ºC inferiores.



La excepción, el sureste y la costa malagueña. A estas zonas, los vientos procedentes del interior llegan secos y recalentados y sube la temperatura. pic.twitter.com/0JOIOwtryU — AEMET (@AEMET_Esp) May 14, 2024

En Canarias predominará un régimen intenso de vientos alisios durante los próximos días, que soplará con fuerza en las zonas expuestas y provocará mal estado de la mar. Además, estos vientos arrastrarán nubosidad compacta al norte de las islas, con lluvias débiles por allí, especialmente en el norte de las islas más montañosas.

Segunda quincena

Samuel Biener, experto de Meteored, advierte que después de estos días frescos, "del 20 al 27 de mayo las temperaturas podrían situarse entre 1 y 3 ºC por encima de la media en la vertiente mediterránea y en zonas como el valle del Ebro, Cantábrico oriental, Pirineos, puntos del centro, Mallorca y Menorca".

Por otro lado, en zonas de Galicia y en gran parte del oeste peninsular, "no se esperan, en un primer momento, anomalías térmicas significativas para la época. En Canarias, las Pitiusas y en el sur de Andalucía los valores estarían algo por encima de la media", prosigue el experto.

Para los últimos días del mes, termina, "en casi toda la Península se prevén temperaturas de 1 a 3 ºC más altas respecto a la media climática de esos días. En Galicia y vertiente cantábrica los valores podrían mantenerse más contenidos, aunque podrían darse cambios en este primer pronóstico".

En cuanto a las precipitaciones, se situarían del 20 al 27 de mayo por debajo de los valores medios en el sureste, costa mediterránea y Baleares. "Esto no quiere decir que no vaya a llover. En el resto no se aprecian por ahora anomalías significativas, y para los últimos días de mayo las lluvias rondarían la media climática", matiza.