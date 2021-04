El tiempo en España para el lunes 19 de abril: precipitaciones débiles en el noroeste de la Península

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana, lunes, cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas en el cuadrante noroeste de la Península y sistemas Central e Ibérico. Las temperaturas diurnas subirán en el mitad oriental, Baleares y medianías de Canarias.



Durante la mañana, en el extremo noroeste, se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles y dispersas que, en la segunda mitad del día, se extenderán por el cuadrante noroeste de la Península y sistemas Central e Ibérico, que serán más intensas en montaña, donde podrían ir acompañadas de alguna tormenta ocasional, y sin descartar algún chubasco en Pirineos.



De forma aislada podrían darse también en la meseta Sur, sistemas Béticos, valle del Ebro y Estrecho.

El tiempo: pronóstico para el lunes 19 de abril

En el resto de la Península y Baleares, abundante nubosidad de tipo medio y alto se extenderá a lo largo del día, mientras tenderá a poco nuboso en el suroeste. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte y nubes altas en el resto.



La cota de nieve en los Pirineos se situará entre los 1.600 y los 1.800 metros.



Habrá posibles nubes bajas y brumas matinales en el litoral oeste de Galicia, Estrecho, sistemas Béticos, Cataluña y Baleares.



Las temperaturas diurnas subirán en la mitad oriental peninsular, Baleares y medianías de Canarias, que será de forma localmente notable en la Comunidad Valenciana, y bajarán en el extremo noroeste peninsular.



Las nocturnas subirán en casi toda la Península y Baleares, de forma notable en el interior noroeste, aunque pueden bajar algo en Navarra y País Vasco, donde se mantendrán anormalmente bajas para las fechas. En el resto de país se mantendrán sin grandes cambios y se esperan heladas en Pirineos.



El viento soplará del sur o suroeste en Baleares y el litoral sudeste; en el litoral andaluz habrá levante rolando a poniente al final. En Canarias alisio con intervalos de fuerte.



En el resto vientos flojos, con componente oeste en la vertiente atlántica en horas centrales.

Predicción por comunidades:

- GALICIA: Cielos nubosos, predominando la nubosidad de evolución diurna en horas centrales, con algunas lluvias débiles y aisladas de madrugada, y acompañadas de algunos chubascos por la tarde, con más probabilidad en el tercio norte, litoral y montañas del este.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que será notable en el interior de Lugo y puntos del norte de A Coruña y noroeste de Ourense; las máximas sin cambios en el extremo sureste y en descenso en el resto. El viento será flojo con predominio del suroeste y oeste.



- ASTURIAS: Nuboso con nubes medias y altas, aumentando, en las horas centrales, la nubosidad de evolución diurna, con lluvias débiles y chubascos dispersos, más intensos y frecuentes en la Cordillera, donde podrían ir acompañados de alguna tormenta.



Las temperaturas mínimas en ascenso, que será notable en el interior; las máximas sin cambios en el nordeste y en descenso en el resto. El viento flojo del sur y sureste al principio, con algún intervalo más intenso en el litoral, tendiendo a variable con brisas en la costa.



- CANTABRIA: Nuboso o cubierto, principalmente de nubes medias y altas y, durante la segunda mitad del día, de nubosidad de evolución. Se esperan lluvias y chubascos por la tarde y noche, en general débiles.



Las precipitaciones serán más probables e intensas en Campoo y Picos de Europa, donde no se descarta que vayan acompañadas de alguna tormenta, y más ocasionales y dispersas cuanto más hacia el noreste, siendo poco probables en el litoral oriental. No se descartan brumas y bancos de niebla matinales en los Valles del Sur.



Las temperaturas mínimas en aumento, que será puntualmente notable en el interior de la mitad occidental, y las máximas sin cambios significativos.



En el litoral, viento del este y noreste disminuyendo de intensidad por la tarde y tendiendo a variable flojo. En el interior, viento flojo variable con predominio de la componente norte durante las horas centrales.



- PAÍS VASCO: Poco nuboso o despejado de madrugada aumentando gradualmente a lo largo del día a nuboso o cubierto de oeste a este, principalmente de nubes medias y altas, sin que se descarten lluvias o chubascos débiles, ocasionales y dispersos en Álava, Vizcaya y sur de Guipúzcoa durante la segunda mitad del día. Las precipitaciones serán menos probables cuanto más hacia el noreste.



Las temperaturas mínimas sin cambios significativos, salvo en el interior de Vizcaya y de la mitad occidental de Guipúzcoa, donde descenderán. Las máximas irán en aumento. El viento será variable flojo, con predominio de la componente este en el litoral por la mañana y de la componente norte en toda la comunidad durante las horas centrales.



- CASTILLA Y LEÓN: Intervalos de nubes medias y altas tendiendo a cielo nuboso, con nubes de evolución, con probables chubascos débiles, ocasionalmente con tormenta en montaña, sobre todo en la segunda mitad del día, y que serán dispersos y ocasionales en el sur.



Las temperaturas mínimas irán en ascenso, que podrá ser notable, y las máximas en descenso ligero, salvo en el tercio este sin cambios. Se esperan heladas débiles dispersas en puntos de montaña. Los vientos soplaran variables, tendiendo a predominar la componente oeste, flojos.



- NAVARRA: Poco nuboso o despejado, aumentando gradualmente de oeste a este durante las horas centrales a nuboso o cubierto de nubosidad media y alta. No se descarta alguna lluvia o chubasco débil y disperso al final de la jornada en el suroeste.



Las temperaturas mínimas en descenso, salvo en el tercio occidental donde se mantendrán con pocos cambios. Las máximas en aumento. Heladas débiles en cuadrante noreste y el viento flojo variable con predominio del noroeste y norte.



- LA RIOJA: Poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas y aumentando a cielo nuboso, con probables chubascos débiles, en el oeste y la Ibérica, a partir de la tarde.



Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, que será más acusado en las máximas. Los vientos serán variables flojos, tendiendo a predominar la componente oeste.



- ARAGÓN: Cielo poco nuboso por la mañana, tendiendo por la tarde a nuboso de oeste a este por nubes medias y altas. No se descartan algunas precipitaciones débiles, dispersas y ocasionales a últimas horas en la Ibérica occidental y el Pirineo, con la cota de nieve a 1.600 metros.



Las temperaturas irán en ascenso, con heladas débiles en el Pirineo y en puntos de la Ibérica turolense. El viento será variable flojo.



- CATALUÑA: Cielo poco nuboso por la mañana, con algunos intervalos de nubes bajas en el litoral central; por la tarde crecerán nubes de evolución en zonas de montaña, con probabilidad de alguna precipitación débil y ocasional en el Pirineo oriental, mientras que tenderá, en general, a nuboso de oeste a este por nubes medias y altas. La cota de nieve estará alrededor de 1.600 metros.



Las temperaturas mínimas en ascenso; las máximas en ascenso en el interior y con pocos cambios en el litoral y prelitoral. Heladas débiles en el Pirineo y el viento variable flojo, con predominio de la componente este por la tarde.



- EXTREMADURA: Nubosidad media y alta, con nubes de evolución, y sin descartar chubascos débiles, dispersos en el tercio norte, y aislados y ocasionales, en el resto. Al final del día tenderá a cielo poco nuboso. Las temperaturas mínimas irán en ascenso y las máximas sin cambios. Los vientos variables, tendiendo a componente oeste, flojos.



- MADRID: Nuboso y cubierto con nubes medias y altas, aumentando la nubosidad de evolución, más abundante en la Sierra, donde es probable alguna precipitación dispersa por la tarde. Las temperaturas en aumento, menos acusado en las máximas, y los vientos flojos variables predominando la componente oeste durante las horas centrales.



- CASTILLA - LA MANCHA: Nuboso y cubierto con nubes medias y altas y con nubes de evolución por la tarde, abriéndose amplios claros por el oeste al final, sin descartar alguna bruma de madrugada en el sureste de Albacete. Lluvias débiles y chubascos dispersos por la tarde, sin descartar alguna tormenta aislada, más probables y frecuentes en las zonas de montaña.



Las temperaturas en aumento, que será menos acusado en las máximas del extremo occidental. Los vientos flojos variables, predominando la componente oeste en las horas centrales.



- COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo poco nuboso por la mañana, tendiendo por la tarde a nuboso de oeste a este por nubes medias y altas. Las temperaturas en ascenso generalizado, pudiendo ser notable el ascenso de las máximas en zonas de Valencia y de Alicante. En el litoral de Alicante, viento de componente sur flojo a moderado; en el resto, variable flojo, con brisas por la tarde en el litoral.



- REGIÓN DE MURCIA: Cielos nubosos y brumas matinales, sin descartar nieblas. Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso; las máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el resto. Los vientos serán variables flojos, con intervalos de componente sur por la tarde.



- BALEARES: En Menorca, intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna precipitación débil ocasional; en el resto, cielo poco nuboso tendiendo por la tarde a nuboso. Temperaturas con pocos cambios o en ascenso. Viento del suroeste.



- ANDALUCÍA: Cielos nubosos, tendiendo en el litoral a poco nubosos por la tarde. Nubosidad de evolución diurna en las sierras Béticas y Sierra Morena, sin descartar chubascos aislados y ocasionales. Brumas matinales en el litoral mediterráneo y el Estrecho, sin descartar bancos de niebla.



Las temperaturas mínimas en ascenso; las máximas con pocos cambios. Los vientos serán de levante en el litoral mediterráneo y el Estrecho, y variables flojos en el resto, tendiendo en toda la comunidad a componente oeste por la tarde.



- CANARIAS: En el norte de las islas de mayor relieve, nuboso de madrugada, tendiendo a poco nuboso durante la mañana y con intervalos nubosos al final del día. En Lanzarote y Fuerteventura, poco nuboso con intervalos nubosos a primeras y últimas horas. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas.



Las temperaturas mínimas con pocos cambios y las máximas en ligero ascenso. El viento del nordeste con algún intervalo de fuerte, principalmente al final del día.