La paradoja de Groenlandia: por qué ganó hielo en plena ola de calor por el cambio climático

Fuente: Polar portal | NASA | GRACE and GRACE-FO

No es natural. Los dos últimos informes del Grupo Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) aclaran, precisa el investigador, que lo que está pasando ahora no está ligado a un cambio climático natural. "No tiene precedente ni en intensidad ni en rapidez en el último millón de años". Así, el IPCC certifica que Groenlandia y la Antártida han perdido hielo desde al menos 1990, que el fenómeno se ha acelerado en la última década. Se perdieron de media 39 gigatoneladas de hielo por año entre 1992 y 1999; 175 gigatoneladas anuales entre 2009 y 2009; y 243 gigatoneladas cada año entre 2010 y 2019.