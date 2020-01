Trump cede ante Greta y plantará un billón de árboles para compensar las emisiones

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha defendido el uso de los combustibles fósiles en una breve intervención en el Foro de Davos, a la que ha asistido la activista climática sueca Greta Thunberg. Trump ha hecho un gesto hacia el conservacionismo, no obstante, al anunciar que su país se unirá al proyecto de plantar un billón de árboles en diez años para compensar las emisiones de gases de efecto invernadero.

En una conferencia en la que la protección del medio ambiente constituye el tema principal, Trump ha proclamado que es "un gran creyente en la naturaleza" y que quiere "el agua más limpia y el aire más puro". Sin embargo, ha defendido la importancia del petróleo, el gas y otros combustibles fósiles, y ha tachado a los activistas climáticos de "herederos de los necios adivinos de antaño".

El mismo día en el que comienza su juicio político en el Senado de EEUU por las presiones que habría ordenado contra el gobierno de Ucrania para obtener información comprometida contra su rival demócrata Joe Biden, Trump ha proclamado que su país "está ganando como nunca", que está "más limpio que nunca en 40 años" y que es la hora del "optimismo", para lo cual hay que rechazar a los "perennes profetas del apocalipsis".

"Estos alarmistas siempre piden lo mismo: poder absoluto para dominar, tranformar y controlar cada aspecto de nuestras vidas. Nunca dejaremos que los socialistas radicales destruyan nuestra economía y nuestro país", ha concluido en un tono desafiante que no ha convencido a la audiencia. "Como si lo que estamos viendo con nuestros propios ojos no estuviese ahí. Es asombroso", ha comentado a Reuters el premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz.

Greta: "No es suficiente"

La activista climática adolescente abandonó la sala cabizbaja y sin responder a la prensa, pero dio réplica inmediatamente después al tomar la palabra en el panel dedicado a los jóvenes activistas. "Plantar árboles está bien, por supuesto, pero no es suficiente ni por asomo. No puede compensar la mitigación real de las emisiones y la preservación de la naturaleza".

"Básicamente, no se ha hecho nada, dado que las emisiones globales de CO2 no se han reducido", ha lamentado la joven. "Nos decís que los niños no deben preocuparse, que no hay que ser tan pesimistas... Y después, nada, silencio", ha reprochado en un claro eco de las palabras de Trump.

"Desde el verano pasado, llevo repitiendo estas cifras una y otra vez en cada discurso que he dado. Pero, honestamente, no creo haber visto a ningún medio ni a ninguna persona al poder comunicar qué significa", concluye. "Ya sé que no queréis hablar de esto, ya sé que no queréis ver esto en los medios, pero os prometo que lo seguiré repitiendo hasta que lo hagáis".