Greta Thunberg: "Después de un año de huelga, no hemos logrado nada. Queremos medidas urgentes"

Cuando a alguien se le espera durante horas y se aguantan empujones para sacarle una foto, la misma que probablemente repetirán decenas de medios, es que ya ha alcanzado el título de estrella mundial. Así ha recibido este viernes por la mañana la prensa nacional y extranjera a Greta Thunberg a su llegada a la estación de Chamartín en Madrid. Una postal que se ha repetido esta tarde en la rueda de prensa de Thunberg en La Casa Encendida. Muchos periodistas, muchas cámaras al aire para coger una toma de la joven activista y mucho estrés. "Por favor podéis echaos un poco para atrás", ha pedido la organización una y otra vez antes de empezar.

Greta ha comparecido ante los medios de comunicación junto a otros jóvenes activistas del movimiento Fridays for Future (Jóvenes por el Clima) de Uganda y de España. "En Estocolmo hemos tenido hoy una huelga climática y realmente estamos ganando cada vez más impulso, cada vez somos más grandes y nuestras voces se escuchan más, pero eso no se traduce en acción política, algo que me imagino que ocurre en la mayoría de los países", ha dicho sobre la situación que vive su país, Suecia, respecto a la lucha estudiantil contra la crisis climática.

Pero, ¿realmente escuchan los políticos estas demandas? "Estamos haciendo huelga desde hace más de un año y no ha ocurrido nada. Aquellos en el poder siguen ignorándolo y no es sostenible que los niños sigan sin ir al colegio. Queremos ver acciones importantes de la gente en el poder. Hay personas que está muriendo a consecuencia de la crisis climática. No podemos es esperar más", ha añadido.

La mayoría de preguntas han ido dirigidas a Greta, algo que no lo ha dejado pasar por alto la activista. "No deberían escucharme a mí antes que a cualquier otra persona, yo soy soy una activista climática, soy solo una pieza pequeña de algo mucho más grande. La gente también quiere oír a los otros, así que por favor no me hagáis solo preguntas a mí, preguntad al resto", ha apuntado. En un momento de la rueda de prensa Greta ha redirigido las preguntas de los periodistas hacia sus compañeros: "¿Y lo demás que pensáis de esto?".

Sobre la suspensión de la cumbre del clima en Chile, que acoge Madrid hasta el 13 de diciembre, Greta ha dicho que sus pensamientos están con los chilenos y que espera que la situación mejore pronto. "La justicia social es clave, junto a la justicia medioambiental, es la base de la justicia en el mundo", ha dicho sobre las protestas de los chilenos que exigen justicia social en el país latinoamericano.

También ha sido preguntada por la prensa por la actitud de líderes como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que no han pasado por la COP25 ni se les espera. Además, el presidente estadounidense ha iniciado los trámites para sacar a EEUU del Acuerdo de París, que busca frenar el aumento de la temperatura del planeta a 1,5 grados respecto a niveles preindustrial. "Algunas personas quieren mantener el status quo, les da miedo el cambio y por eso están desesperados por intentar silenciarnos", ha opinado la activista.

"No sabemos lo que va a ocurrir en diez años, pero podemos predecirlo y tenemos que resolver el problema desde el origen, tenemos que intentar hacer todo lo posible para evitar consecuencias peores. Aunque la COP importante sea la del año que viene en Glasgow, no podemos permitirnos un día más sin que se tomen medidas, no debemos ignorara esta cumbre, hay que aprovechar cualquier oportunidad para mejorar", ha añadido.

Sobre el punto en el que nos encontramos tras las movilizaciones del último año de jóvenes en todo el mundo, Greta considera que se ha conseguido concienciar a la opinión pública, "y es un paso en la dirección correcta". Pero no es suficiente. "Las emisiones de dióxido de carbono no se están reduciendo, este año han crecido en un 6%, por lo tanto no es una victoria, y queremos acciones reales de lo políticos. Por un lado hemos conseguido mucho, pero por otro, nada", ha sentenciado.