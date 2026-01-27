Golpe español al letal cáncer de páncreas: una nueva terapia desarrollada en el CNIO elimina los tumores en ratones

Las claves nuevo Generado con IA Científicos del CNIO han logrado eliminar completamente tumores de páncreas en ratones mediante una triple combinación terapéutica. La terapia se dirige contra tres dianas clave: KRAS, EGFR y STAT3, logrando resultados duraderos y sin toxicidad aparente en modelos experimentales. Este avance abre la puerta a ensayos clínicos en humanos contra el adenocarcinoma ductal de páncreas, uno de los cánceres más letales. El desarrollo ha sido posible gracias a la colaboración entre el CNIO y la Fundación Cris Contra el Cáncer, destacando la importancia de la inversión en investigación.

Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) han logrado eliminar por completo tumores de páncreas en modelos experimentales de ratón utilizando una triple combinación terapéutica, un hito alcanzado por primera vez que abre la puerta a tratamientos en humanos para uno de los cánceres más mortales.

El estudio, liderado por el director del Grupo de Oncología Experimental del CNIO, Mariano Barbacid, y que ha contado con financiación de la Fundación Cris Contra el Cáncer, se ha centrado en el adenocarcinoma ductal de páncreas, que representa la mayoría de los tumores de páncreas.

Los resultados mostraron que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes. Tras más de 200 días sin tratamiento, los animales continuaban libres de enfermedad y sin presentar toxicidad asociada a la terapia

La estrategia se basa en la combinación de tres compuestos dirigidos contra mecanismos fundamentales para que las células tumorales crezcan: uno selectivo contra el oncogén KRAS -motor principal del cáncer de páncreas- y otros dos frente a EGFR y STAT3 -proteínas clave implicadas en las señales que desembocan en estos tumores-. La inhibición simultánea de estas tres dianas ha demostrado ser determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral.

"Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor", ha señalado Barbacid. KRAS, EGFR y STAT3 actúan como motores del crecimiento y la resistencia de las células tumorales.

Los siguientes pasos tras la publicación de estos resultados deberán centrarse en la puesta en marcha de un ensayo clínico, para lo cual será necesario reunir la financiación adecuada y avanzar en los procesos regulatorios correspondientes. Este desarrollo representa una oportunidad para seguir impulsando una estrategia terapéutica innovadora basada en la combinación de los tres inhibidores.

Es muy posible que el inhibidor de KRAS, RMC-6236, pueda estar aprobado en ciertas indicaciones en 2026 o como muy tarde en 2027. Respecto a los degradadores de STAT3, hasta el momento no se ha aprobado ninguno, aunque ya se están ensayando contra la leucemia mielógena aguda. La aprobación en otros tipos de tumor facilitaría su aprobación en combinaciones terapéuticas como la descrita en este trabajo.

Según Barbacid, el principal "escollo" para iniciar ensayos clínicos reside en el inhibidor de EGFR, Afatinib, ya que, si bien ha sido aprobado por la FDA para el adenocarcinoma de pulmón con mutaciones en EGFR, no lo ha sido para tumores con mutaciones en KRAS -muy características del cáncer de páncreas-.

La presidenta de CRIS Contra el Cáncer, Lola Manterola, ha explicado que "invertir en investigación es imprescindible para cambiar la historia del cáncer. Este estudio demuestra que cuando se apoya ciencia excelente, los resultados llegan y abren nuevas oportunidades reales para los pacientes".

Además, Manterola ha reivindicado "el modelo de colaboración público-privada entendida como la aportación de la sociedad civil al sistema público para que sea sostenible, excelente y al alcance de cualquier persona al margen de su situación socioeconómica".

Ha destacado el gran talento científico que tenemos en España, “al que debemos cuidar, promover y retener”, y para ello nuestro país debe poner en marcha políticas públicas que lo hagan posible, como estrategias concretas y consensuadas frente al cáncer y, por supuesto, regular la figura del médico investigador.

La soprano Cristina Domínguez, diagnosticada en 2015 de un cáncer de páncreas con metástasis en el hígado -18 lesiones- y en el pulmón, ha participado con su experiencia. Se trataba de un adenocarcinoma de páncreas, muy extendido, una enfermedad de mal pronóstico a la que tan solo un 5% sobrevive.

Cristina ha explicado que "a los pacientes no nos sobra el tiempo. Cada avance científico significa más días, más vida y más futuro. Por eso invertir en investigación no es una opción, es una urgencia vital. El cáncer te hace entender que la investigación no es un lujo ni un discurso".