Entró en vigor: los propietarios de fincas forestales en España de menos de 10 hectáreas no pueden dividirlas

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LO ESENCIAL Las claves Extremadura ha prohibido la división de fincas forestales con una superficie inferior a 10 hectáreas tras la entrada en vigor del Decreto-ley 5/2026. Tampoco se permite la segregación de fincas de mayor tamaño si alguna de las parcelas resultantes queda por debajo del mínimo de 10 hectáreas. La medida busca evitar la fragmentación excesiva del monte para facilitar la gestión forestal y mejorar la prevención de incendios. La norma incluye excepciones para permutas de pequeños enclaves privados situados dentro de Montes de Utilidad Pública.

Dividir una finca forestal pequeña para repartirla entre varios propietarios, vender una parte o reorganizar una herencia ya no es posible en todos los casos en Extremadura. Desde septiembre de 2026, la normativa autonómica establece una barrera muy clara: las fincas forestales de menos de 10 hectáreas tienen carácter indivisible, salvo determinadas excepciones.

El cambio está incluido en el Decreto-ley 5/2026, aprobado después de los graves incendios forestales del verano y publicado en el Diario Oficial de Extremadura el 9 de septiembre de 2026, fecha en la que entró en vigor. La norma modifica la Ley Agraria de Extremadura y fija nuevas reglas para evitar una fragmentación excesiva de los montes.

El nuevo artículo 247 establece que serán indivisibles las fincas forestales cuya superficie sea inferior a 10 hectáreas. Pero la limitación va un paso más allá: tampoco puede dividirse una finca mayor si la operación provoca que alguno de los terrenos resultantes quede por debajo de esas 10 hectáreas.

Tener 20 hectáreas no significa poder partirlas como se quiere. La regla se entiende mejor con ejemplos.

Una finca forestal de ocho hectáreas no puede dividirse voluntariamente en dos parcelas de cuatro. Pero tampoco sería posible, en principio, coger una finca de 15 hectáreas y segregar cinco, porque uno de los terrenos resultantes quedaría por debajo del mínimo.

La intención es evitar que los montes terminen convertidos en una sucesión de pequeñas parcelas difíciles de gestionar.

La propia Junta de Extremadura explica que la fragmentación de la propiedad forestal puede complicar la realización de trabajos selvícolas, la prevención de incendios y la planificación conjunta de grandes superficies. Esa preocupación ha cobrado todavía más importancia después de los incendios de 2026, que afectaron a miles de hectáreas en lugares como Las Hurdes, Casas de Millán, Jerez de los Caballeros o Montemolín.

Excepciones

Pero la norma no supone que cualquier segregación inferior a diez hectáreas esté prohibida sin excepción.

El propio decreto introduce una excepción específica para determinadas permutas relacionadas con Montes de Utilidad Pública. El objetivo es permitir reorganizar pequeños enclaves privados situados en el interior de montes públicos, especialmente cuando su existencia dificulta una gestión forestal continua o la creación y mantenimiento de infraestructuras preventivas contra incendios.

La Junta pone especial atención en los numerosos enclaves que existen en el norte de Cáceres.

Se trata muchas veces de pequeñas parcelas privadas destinadas originalmente a olivares, frutales, huertas u otros usos agrícolas que han quedado rodeadas por Monte de Utilidad Pública. Algunas llevan años abandonadas y cubiertas de vegetación, lo que dificulta tanto la gestión de todo el monte como las actuaciones de prevención y restauración después de un incendio.

La reforma permite flexibilizar precisamente esas operaciones de permuta para reorganizar el territorio.

La idea es que determinados pequeños terrenos enclavados puedan intercambiarse por otros situados en zonas periurbanas del mismo monte. De esta forma, la Administración puede consolidar superficies forestales continuas y los propietarios reciben terrenos más accesibles y próximos a los núcleos de población, que pueden gestionarse activamente como zonas agrícolas o forestales de menor combustibilidad.

La medida tiene, por tanto, una finalidad que va más allá de ordenar escrituras.

Una propiedad forestal excesivamente fragmentada puede significar decenas de propietarios distintos dentro de una misma masa de vegetación, cada uno con decisiones, tiempos y prioridades diferentes. Eso complica desde las podas y desbroces hasta la construcción de pistas o cortafuegos.

Mantener parcelas de cierto tamaño facilita una gestión forestal más coherente. Pero hay un matiz imprescindible: esta norma no establece un mínimo general de diez hectáreas para todas las fincas forestales de España. La legislación forestal tiene un importante componente autonómico y los límites cambian entre comunidades.

Andalucía, por ejemplo, aplica desde 2026 otra fórmula: considera indivisibles, con carácter general, las parcelas de monte inferiores a 20 hectáreas, mientras que las que alcanzan al menos esa superficie pueden dividirse siempre que ninguno de los terrenos resultantes quede por debajo de las diez hectáreas.

Galicia utiliza asimismo una referencia distinta: su Ley de Montes impide, con determinadas excepciones, las divisiones que den como resultado parcelas forestales inferiores a 15 hectáreas.

Eso significa que antes de dividir, vender parcialmente o repartir una finca forestal no basta con conocer su superficie: hay que mirar también la legislación de la comunidad autónoma en la que se encuentra.

En Extremadura, desde el 9 de septiembre de 2026, la referencia es clara. Si una finca forestal tiene menos de diez hectáreas, la regla general es que no puede seguir troceándose. Y si tiene más, tampoco puede dividirse libremente cuando el resultado sea crear nuevos terrenos por debajo de ese límite.