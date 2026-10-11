Lara Ferreiro, psicóloga: "Una figura con tanto peso como Mourinho hace que disminuya la lucha de egos en el grupo"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro señala que una figura de autoridad como Mourinho reduce la lucha de egos en el vestuario. Su método 'nosotros contra el mundo' desvía las rencillas internas hacia un enemigo común para unir al grupo. La 'paradoja de la autoridad': imponer reglas estrictas y límites claros aporta estabilidad y reduce la ansiedad de los jugadores. Mourinho asume la presión mediática en público para proteger a la plantilla y generar una lealtad absoluta.

Durante la pasada temporada, los rumores sobre tensiones internas y dificultades de convivencia en el vestuario del Real Madrid fueron constantes.

Cuando un grupo atraviesa este tipo de crisis y pierde el rumbo, la solución no siempre pasa por la pizarra, sino por un cambio profundo en la estructura mental del equipo.

En este contexto, la figura del entrenador cobra una relevancia vital. La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que la llegada de Mourinho puede tener un efecto psicológico inmediato al introducir una figura de autoridad muy definida que fulmina la ambigüedad.

"Una figura con tanto peso como Mourinho hace que disminuya la lucha de egos en el grupo", señala la experta.

Esta es una de las claves principales. En un vestuario lleno de estrellas, es habitual que varios jugadores sientan que merecen ser protagonistas, generando fuertes conflictos de estatus por las suplencias.

Mourinho desactiva esta bomba haciendo que el jugador entienda que ganar no depende de las individualidades, sino del funcionamiento colectivo.

Su método se basa en construir una mentalidad grupal inquebrantable mediante la técnica de "nosotros contra el mundo".

El éxito de Mourinho

Al centrar la atención en un enemigo común (como rivales, polémicas o críticas externas) logra que las rencillas internas desaparezcan.

Los futbolistas dejan de pensar en su lucimiento personal y se unen para defender al compañero con una identidad común.

Aunque pueda sonar extraño, la mano dura genera mucha tranquilidad mental en la élite. Ferreiro describe este fenómeno como "la paradoja de la autoridad".

El futbolista no necesita un técnico permisivo, sino uno predecible. Al marcar reglas estrictas y límites claros, la incertidumbre y la ansiedad desaparecen, aportando una gran estabilidad al grupo.

Además, el técnico portugués domina como nadie la gestión emocional de la presión mediática.

Su fórmula es sencilla y muy efectiva, exige al máximo de puertas para adentro, pero protege férreamente al equipo en público.

Al colocar el foco de las polémicas sobre él mismo en las ruedas de prensa, los jugadores perciben esa protección y desarrollan una lealtad absoluta.

Al principio de su llegada siempre se produce un "efecto luna de miel", donde la motivación sube simplemente por la novedad y todos parten de cero. Sin embargo, el impacto real de Mourinho perdura porque posee una enorme autoridad simbólica y transmite una coherencia total.

José Mourinho, con las fotos de las rojas perdonadas al Atlético de Madrid. Redes sociales

Cuando un vestuario viene de una etapa de dudas, ruido y conflictos constantes, recuperar la estructura lo es todo.

El jugador vuelve a saber quién manda, cuáles son las reglas y qué se espera de él, dejando de mirar hacia dentro para empezar a remar en una única dirección.