Los meteorólogos avisan: se avecinan lluvias fuertes en esta zona de España y se prevén inundaciones en las próximas horas

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LO ESENCIAL Las claves Una DANA estacionaria ha dejado lluvias torrenciales e inundaciones en el nordeste de España, con más de 190 litros por metro cuadrado en Barcelona. Cataluña mantiene avisos naranjas ante la persistencia de lluvias y la saturación del terreno, que eleva el riesgo de crecidas e incidencias. Las tormentas se desplazarán hacia el tercio norte y nordeste, con afección también en Aragón, Navarra y Baleares. Las lluvias deberían remitir desde el miércoles; las autoridades piden evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a cauces ni pasos subterráneos.

Un severo temporal provocado por una DANA estacionaria mantiene en vilo al nordeste de España tras un fin de semana de lluvias e inundaciones generalizadas.

Durante el sábado y el domingo, las precipitaciones torrenciales llegaron a superar los 190 litros por metro cuadrado en localidades como Barcelona, y acumularon más de 100 litros en municipios como Granollers, lo que ha colapsado por completo el transporte y el río Besòs inundando partes clave como la Ronda del Litoral.

La previsión meteorológica para las próximas horas, lo que señala al 6 de octubre, indica que el riesgo continuará concentrado en Cataluña, aunque bajo una paulatina transición según los mapas de la AEMET.

La inestabilidad más salvaje y los avisos de nivel rojo por acumulaciones de agua están ya atenuándose en comparación con el crítico fin de semana, pero de igual manera la comunidad autónoma se mantendrá durante la jornada del martes bajo avisos de nivel naranja.

Aún en riesgo de lluvias fuertes

Los expertos advierten de que el suelo se encuentra ahora mismo completamente saturado, por lo que cualquier chubasco fuerte -o incluso moderado- que ocurra durante las siguientes horas puede incrementar la vulnerabilidad de las infraestructuras y por supuesto acentuar el riesgo de accidentes y crecidas en torrentes y rieras.

La probabilidad de precipitaciones en territorio catalán alcanzará un 70% durante las horas diurnas, con también un descenso de las temperaturas máximas que será raro si superan los 21 grados.

El foco de las tormentas más persistentes se desplazará poco a poco hacia el tercio norte peninsular y el cuadrante nordeste, afectando también con cierta intensidad a otras comunidades como Aragón y Navarra, así como también las islas baleares.

A partir del miércoles 7 de octubre, las lluvias deberían remitir de forma generalizada, abriendo paso a la entrada de un frente anticiclónico hacia el fin de semana que estabilizará los cielos de toda España.

No obstante, hasta que el tiempo sea más estable y las precipitaciones queden totalmente superadas, las autoridades recomiendan tener cuidado y estar pendientes siempre de las alertas, además de seguir las actualizaciones meteorológicas, puesto que puede haber cambios inesperados con más lluvias.

Se insta, por tanto, a evitar los desplazamientos innecesarios y a no acercarse bajo ningún concepto a cauces fluviales o pasos subterráneos, porque sigue habiendo riesgos de inundaciones. Cuidado también con los horarios y cambios en el transporte público, que puede verse afectado por el temporal.