Francis Halzen, Nobel de Física 2026 por sus descubrimientos sobre el origen de los neutrinos de alta energía

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LO ESENCIAL Las claves Francis Halzen recibe el Nobel de Física 2026 por sus contribuciones decisivas al observatorio IceCube y al descubrimiento de neutrinos astrofísicos de alta energía. Desde finales de los años 80, Halzen impulsó IceCube, que utiliza un kilómetro cúbico de hielo antártico como detector de partículas procedentes del espacio profundo. Los neutrinos de alta energía permiten investigar fenómenos cósmicos violentos y densos, como los entornos de agujeros negros supermasivos y galaxias activas. IceCube, operativo desde 2010 y fruto de una colaboración internacional, ha detectado neutrinos cósmicos e identificado señales procedentes de la Vía Láctea.

El premio Nobel en Física, otorgado este martes por el Instituto Karolinska de Estocolmo, en Suecia, ha sido otorgado a Francis Halzen por sus contribuciones decisivas al Observatorio de Neutrinos IceCube y el descubrimiento de neutrinos de alta energía de origen astrofísico.

La Academia Sueca reconoce así una contribución que cambió la astronomía de partículas: detectar neutrinos de altísima energía procedentes del cosmos remoto. Estas partículas, casi sin masa y extraordinariamente esquivas, permiten estudiar fenómenos que la luz no revela directamente.

El mérito de Halzen comienza mucho antes del hallazgo. Desde finales de los años 80 impulsó la construcción de IceCube, concebido para aprovechar un kilómetro cúbico de hielo como detector natural de partículas procedentes del espacio profundo y remoto.

La apuesta exigía resolver problemas formidables en uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Sin embargo, el proyecto terminó convirtiendo el hielo antártico en un observatorio capaz de registrar señales producidas por acontecimientos cósmicos extremadamente violentos y lejanos.

Localizar fuentes cósmicas misteriosas

El propio Halzen resumió aquella aventura con una frase reveladora: "Estudiemos el hielo, diseñemos un taladro de agua caliente, veamos si funciona". La intuición terminó transformándose en una infraestructura científica sin precedentes para explorar el Universo.

IceCube comenzó a operar plenamente en 2010 y pronto proporcionó pruebas de neutrinos cósmicos de alta energía. El resultado abrió una ventana nueva hacia las fuentes capaces de acelerar partículas hasta energías extraordinarias, uno de los grandes enigmas astronómicos.

La importancia del descubrimiento reside también en su capacidad para conectar dos disciplinas tradicionalmente separadas. La física de partículas y la astrofísica encuentran en los neutrinos un mensajero común, capaz de atravesar distancias sin desviarse fácilmente y perder información.

Al contrario que la luz, los neutrinos pueden escapar de regiones extremadamente densas y violentas. Por eso, identificarlos permite acercarse a lugares donde nacen rayos cósmicos, incluidos entornos asociados a agujeros negros supermasivos y galaxias activas muy lejanas y distantes.

La trayectoria científica de Halzen explica también el reconocimiento. Nacido en Bélgica y profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison desde los años 70, ha construido una carrera dedicada a comprender las partículas elementales y sus conexiones cosmológicas profundas.

IceCube representa, además, un ejemplo excepcional de ciencia colectiva. El observatorio reúne a cientos de investigadores de numerosos países y convierte una instalación remota en una plataforma internacional para investigar el origen de algunas de las partículas más energéticas.

El Nobel premia, por tanto, algo más que una detección concreta. Reconoce una estrategia científica sostenida durante décadas: imaginar un detector gigantesco, superar obstáculos técnicos y demostrar que los neutrinos podían convertirse en mensajeros privilegiados del Universo también observable.

El impacto ya se extiende a nuestra propia galaxia. IceCube ha identificado neutrinos procedentes de la Vía Láctea, un avance que refuerza la capacidad del observatorio para reconstruir fenómenos astrofísicos y localizar fuentes cósmicas todavía misteriosas para la ciencia.

Con este galardón, Halzen queda asociado definitivamente a una transformación profunda de la astronomía. Allí donde durante décadas solo se observaba el cielo mediante luz, los neutrinos ofrecen ahora una nueva forma de escuchar, rastrear y comprender el cosmos.