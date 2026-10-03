Los nutricionistas recomiendan: "El desayuno perfecto no son tostadas con jamón, sino con sardinas"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La dietista-nutricionista Sandra Moñino recomienda sustituir los fiambres del desayuno por proteínas de mayor calidad y grasas saludables. Las sardinas en conserva, al natural o en aceite de oliva virgen extra, se proponen como alternativa asequible para acompañar una tostada. El pescado azul aporta omega-3, relacionado con la salud cardiovascular y el control del colesterol, según la Fundación Española del Corazón. Consumir sardinas con espinas también aumenta la ingesta de calcio y vitamina D; los expertos vinculan la alimentación real con actividad física habitual.

El clásico desayuno en España suele incluir un café y la inconfundible tostada con jamón o pavo. Sin embargo, los expertos en nutrición y longevidad están dando un vuelvo radical a esta arraigada costumbre.

El nuevo aliado para empezar la jornada con energía es la sardina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lleva años alertando sobre el impacto del consumo habitual de carnes procesadas.

En esta línea, Sandra Moñino, dietista-nutricionista experta en inflamación, es clara al desmitificar nuestras rutinas matutinas.

Tal y como explica en su exitoso libro Adiós a la inflamación, el fiambre convencional (incluso el que se vende en el supermercado como "bajo en grasa") no es la mejor opción.

"El desayuno perfecto no lleva tostadas con fiambre", señala. Para evitar picos de glucosa, frenar la inflamación y lograr una saciedad real, es imperativo priorizar proteínas de alta calidad y grasas saludables.

Es aquí donde la sardina en conserva (preferiblemente al natural o en aceite de oliva virgen extra) se corona como un superalimento asequible.

Según datos de la Fundación Española del Corazón (FEC), el pescado azul es una de las mejores fuentes de ácidos grasos de Omega-3, esenciales para proteger la salud cardiovascular y reducir el colesterol.

Además, si se consumen con sus espinas, aportan dosis altísimas de calcio y vitamina D.

Este ajuste en nuestro plato encaja a la perfección con la visión de los mayores referentes en envejecimiento saludable.

Marcos Vázquez, investigador y creador de Fitness Revolucionario, insiste en que un cuerpo nutrido con "comida real" rinde mejor.

El mejor desayuno en España

Vázquez recuerda habitualmente que la dieta debe acompañarse de actividad, destacando que mantener una buena masa muscular y evitar el sedentarismo son factores innegociables para vivir más y mejor.

Por su parte, Dan Buettner, experto de National Geographic en las famosas Zonas Azules (las regiones con más centenarios del mundo), aportan un matiz sorprendente, la gente que vive más años no se encierra horas a hacer rutinas extenuantes en el gimnasio.

Su secreto es una dieta basada en alimentos reales y frescos, combinada con un estilo de vida que les obliga a caminar de forma natural durante todo el día.

Si buscas optimizar tu salud y evitar el cansancio matutino, el consejo de los expertos es rotundo, cambia hoy mismo el embutido por unas buenas sardinas sobre pan integral de masa madre. Tu cerebro, tu corazón y tu metabolismo lo agradecerán.