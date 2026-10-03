Un psicólogo en una consulta con un paciente Shutterstock

Los expertos en psicología coinciden: los adultos con confianza en ellos mismos no se relacionan con personas negativas

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Amy Morin afirma que las personas con mayor confianza suelen alejarse de relaciones marcadas por críticas, juicios y negatividad. La baja autoestima puede llevar a buscar vínculos con quienes menosprecian, al resultar familiares los comentarios negativos e incómodos los positivos. Morin recomienda rodearse de personas positivas, reducir el contacto con relaciones dañinas y establecer límites claros para reforzar la sensación de control. También aconseja reformular el diálogo interno, evitar comparaciones, cuidar cuerpo y descanso y afrontar retos con pequeños pasos aunque no haya confianza plena.

La confianza en uno mismo no solo puede cambiar la forma en la que una persona afronta nuevos retos, sino también sus relaciones. La psicóloga Amy Morin señala varias estrategias para fortalecerla.

Entre ellas, destaca prestar atención a las personas que forman parte de nuestro entorno. Según explica Morin en Psychology Today, quienes tienen mayor confianza pueden alejarse de relaciones marcadas por las críticas, los juicios y la negatividad.

La experta recuerda que relacionarse con personas positivas puede influir en cómo nos sentimos con nosotros mismos. Por el contrario, quienes reciben constantemente comentarios negativos pueden ver afectada su fortaleza mental y su autoestima.

De hecho, Morin señala que las personas con baja autoestima tienden a establecer vínculos con individuos que las menosprecian. Esto puede suceder porque están acostumbradas a escuchar comentarios negativos sobre ellas mismas.

Según la psicóloga, cuando alguien se siente mal consigo mismo, incluso puede resultarle incómodo escuchar cosas positivas de los demás. Por eso, puede terminar buscando relaciones negativas porque son las que reconoce como familiares.

Gente positiva

Por ello, Morin recomienda prestar atención a las personas con las que decidimos rodearnos y no tener miedo de "reducir o eliminar el contacto" con algunas de ellas cuando resulte necesario.

La especialista aconseja concentrarse en construir relaciones más saludables con las personas positivas del entorno. Aunque este cambio pueda resultar incómodo inicialmente, sostiene que puede hacerse más sencillo con el tiempo.

Además, escuchar comentarios positivos puede contribuir a modificar la manera en la que una persona se habla internamente. La confianza también está relacionada con la forma en que interpretamos nuestras propias capacidades.

Morin propone, de hecho, reformular el diálogo interno negativo. En lugar de pensar "no puedo hacer esto", recomienda utilizar expresiones como "puedo hacerlo", con un lenguaje más amable hacia uno mismo.

La psicóloga también considera importante establecer límites saludables en las relaciones. Decir que no ante situaciones que no queremos, expresar nuestro malestar cuando alguien cruza una línea y dejar claras nuestras expectativas puede aumentar la sensación de control.

Para Morin, esa percepción de control forma parte de la confianza porque permite sentir que cada persona participa activamente en las decisiones sobre su propia vida y sobre los comportamientos que está dispuesta a tolerar.

La confianza, sin embargo, no depende únicamente del entorno. La experta también recomienda cuidar el cuerpo mediante una alimentación saludable, ejercicio, meditación y suficiente descanso, además de evitar compararse constantemente con otras personas.

Morin recuerda que compararse puede erosionar rápidamente la confianza en uno mismo. Por eso, propone utilizar como referencia la propia evolución y tratar de ser mejor que ayer, en lugar de competir continuamente con los demás.

Finalmente, la psicóloga anima a actuar incluso cuando todavía no se siente una confianza plena. "A veces, la mejor manera de cambiar tus sentimientos es cambiar primero tu comportamiento", afirma, defendiendo pequeños pasos para afrontar nuevos desafíos.