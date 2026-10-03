Una persona separa las claras de las yemas de unos huevos. Archivo

David Sánchez, experto, sobre la salmonela: "Después de tocar los huevos, debes lavarte siempre las manos"

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LO ESENCIAL Las claves David Sánchez recomienda lavarse siempre las manos tras manipular huevos para evitar contaminar otros alimentos listos para consumir. El estudiante de Medicina explica que la salmonela puede estar vinculada a la contaminación de los huevos durante su manipulación. Advierte de que ingerir salmonela puede provocar infecciones y cuadros digestivos, como diarrea. Como medida adicional, aconseja cocinar los huevos a 70 ºC durante al menos dos minutos y evitar consumirlos crudos.

Un gesto tan cotidiano como coger un huevo antes de cocinarlo puede convertirse en una oportunidad para recordar una medida básica de higiene alimentaria: lavarse las manos después de manipularlo.

David Sánchez, estudiante de Medicina, aborda esta cuestión en un vídeo publicado en TikTok, donde utiliza el riesgo de salmonela para explicar qué precauciones conviene adoptar en la cocina.

El joven comienza su explicación con una exageración para llamar la atención sobre las consecuencias de una infección. "Si tocas los huevos con la mano, te quedas un mes ingresado", afirma.

Sánchez pone como ejemplo a su hermana pequeña, que, según relata, pasó un mes ingresada y con una vía. A partir de ahí, plantea qué relación puede existir entre manipular un huevo y sufrir una infección.

En su explicación, el estudiante de Medicina recuerda la presencia de bacterias en el aparato digestivo y señala que las gallinas también pueden albergar microorganismos que no les afectan de la misma manera que a las personas.

Entre ellos menciona la salmonela y explica una particularidad anatómica de las aves que, según su argumento, ayuda a entender cómo puede producirse la contaminación de los huevos durante su manipulación.

"La gallina utiliza este mismo agujerito, la cloaca, tanto para poner huevos" como para defecar, señala Sánchez en el vídeo, antes de explicar por qué considera importante extremar la higiene.

Higiene en la cocina

El riesgo que plantea aparece cuando una persona manipula un huevo y, sin lavarse después las manos, toca otros alimentos que consume directamente, como frutos secos u otros productos que no necesitan cocción.

De esta forma, el creador de contenido advierte de la posibilidad de ingerir salmonela y sufrir una infección. Entre sus posibles consecuencias menciona los cuadros digestivos y, concretamente, la diarrea.

Para reducir ese riesgo, Sánchez propone varias medidas relacionadas con la higiene y la preparación de los alimentos. La primera consiste en lavarse las manos inmediatamente después de tocar los huevos.

La segunda recomendación se centra en la cocción. El estudiante de Medicina aconseja cocinar el huevo a 70 ºC durante al menos dos minutos, con el objetivo de evitar que la salmonela sobreviva.

Por último, también se refiere al consumo de huevos crudos y desaconseja esta práctica en tono humorístico. "Comerse los huevos crudos mejor dejárselo a nuestros queridos políticos", bromea durante el vídeo.

La explicación termina con una llamada a compartir el contenido para que otras personas conozcan estas recomendaciones. Así, una acción tan sencilla como lavarse las manos puede formar parte de una manipulación más segura de los huevos.