Una tarrina de helado de chocolate. E. E.

Es oficial: ordenan la retirada inmediata de este popular helado del supermercado por tener un alérgeno sin declarar

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LO ESENCIAL Las claves AESAN alerta de un helado Sensation de plátano y brownie cuyo envase puede contener en realidad helado de cacahuete. El producto afectado es el bote de 300 gramos del lote L-6224, con fecha de consumo preferente del 12 de agosto de 2028. El cacahuete no figura correctamente en uno de los campos del etiquetado, aunque la tapa sí se corresponde con el contenido real. Se pide a las personas alérgicas al cacahuete que no lo consuman; AESAN indica que no supone riesgo para el resto de la población.

Un error en el etiquetado ha obligado a activar una alerta alimentaria en España por un helado que contiene un ingrediente capaz de provocar reacciones en personas alérgicas al cacahuete.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido sobre la comercialización de un helado sabor plátano y brownie que presenta cacahuete no declarado correctamente en su etiquetado.

El producto afectado pertenece a la marca Sensation y se presenta en un bote de plástico de 300 gramos, conservado en condiciones de congelación para su comercialización habitual.

Según la información facilitada por AESAN, el problema afecta al lote L-6224, cuya fecha de consumo preferente está fijada para el 12 de agosto de 2028.

La incidencia se debe a una discrepancia entre el contenido y la información identificativa del envase. La base señala que contiene helado sabor plátano y brownie, pero realmente contiene helado de cacahuete.

Helado equivocado

La presencia de este ingrediente no aparece correctamente reflejada en uno de los campos del etiquetado, mientras que la información de la tapa sí corresponde con el contenido real.

Ante esta situación, AESAN ha trasladado la información mediante el Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), para comprobar que las unidades afectadas sean retiradas de los establecimientos.

La recomendación está dirigida específicamente a las personas con alergia al cacahuete que puedan haber adquirido el producto y todavía lo conserven en sus hogares.

La agencia pide a estos consumidores que se abstengan de ingerir el helado afectado. En cambio, señala expresamente que "el consumo de este producto no comporta ningún riesgo para el resto de la población".

La alerta sanitaria se originó después de que las autoridades de la Comunidad de Madrid comunicaran la incidencia a través del SCIRI. El aviso procede del propio sistema de control de la empresa fabricante.

Según AESAN, la empresa comunicó voluntariamente el problema a las autoridades competentes dentro de sus procedimientos de autocontrol y para evitar que alimentos considerados no seguros llegaran a consumidores.

Los cacahuetes forman parte del grupo de alimentos cuya presencia debe indicarse de manera destacada cuando se incorporan como ingredientes, debido a las posibles reacciones que pueden provocar entre personas alérgicas.

Las normas sobre información alimentaria establecen precisamente requisitos específicos para estos ingredientes. El Reglamento europeo 1169/2011 obliga también a proporcionar información sobre alérgenos en determinados alimentos que se comercializan sin envasar.

En España, además, la información alimentaria de los productos no envasados está regulada por el Real Decreto 126/2015, que establece las condiciones aplicables a estas categorías de alimentos.