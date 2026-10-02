Los meteorólogos avisan: la llegada de una nueva DANA mantendrá a España bajo lluvias fuertes del 3 al 4 de octubre

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LO ESENCIAL Las claves La AEMET mantiene avisos amarillos y naranjas por lluvias y tormentas en varios puntos de España durante los días 3 y 4 de octubre. Las precipitaciones serán más intensas en el litoral mediterráneo, el valle del Ebro y la mitad norte peninsular, con Cataluña, Valencia y Aragón entre las zonas afectadas. Los modelos contemplan la formación de una nueva DANA al oeste peninsular entre el domingo y el lunes, que podría prolongar el temporal al inicio de la semana. Se recomienda extremar la precaución en carretera ante chubascos intensos y posible riesgo de inundaciones, especialmente por la saturación de los suelos.

La atmósfera de la península y el archipiélago balear continuará mostrando signos de una notable inestabilidad durante el fin de semana. Tras las intensas precipitaciones registradas a comienzos de mes, la AEMET mantiene activos diversos avisos de nivel amarillo y naranja en varios puntos del país, como también señalan desde El Tiempo.

La Agencia Estatal de Meteorología advierte con ello que será mejor llevar con nosotros un paraguas a todas partes porque, para millones de ciudadanos, los días 3 y 4 de octubre estarán pasados por agua.

La inestabilidad meteorológica provocada inicialmente por el paso de una vaguada atlántica se traducirá ahora en lluvias generalizadas acompañadas de tormentas, que azotarán con mayor fuerza a las comunidades del litoral del mediterráneo, el valle del Ebro y la mitad norte peninsular.

Es decir, que gran parte de España va a estar oscurecida por el panorama de precipitaciones que se avecina. De hecho, en puntos como Cataluña, Valencia y Aragón las lluvias ya han empezado. La principal preocupación de los expertos de cara a las próximas horas radica en la posible formación de una nueva DANA.

Un fin de semana con lluvias

Los modelos predictivos indican que este fenómeno podría aislarse por completo al oeste del país entre el final del domingo y las primeras horas del lunes, reactivando el temporal y prolongando este episodio de lluvias intensas durante el arranque de la siguiente semana.

Por ello, se recomienda tomar especial precaución durante los desplazamientos por carretera e incluso evitar coger el coche si es posible, puesto que esos chubascos pueden ser muy intensos y se prevén incluso inundaciones, como ha ocurrido recientemente en puntos como Barcelona por las últimas precipitaciones.

En principio el episodio actual de precipitaciones no debería alcanzar el carácter grave de jornadas anteriores, pero de igual manera no se debe bajar la guardia: ya hay suelos saturados por el agua reciente y la formación de la nueva DANA obliga a realizar un seguimiento diario de los modelos.

Una pequeña variación puede acabar alterando por completo el fin de semana, intensificando las lluvias y alterando de forma significativa las zonas más afectadas, que son las que podrían extender este oscuro fin de semana a los primeros días de las siguientes jornadas.

En vista del panorama que se presenta, es también recomendable estar pendiente de las actualizaciones que realicen desde la AEMET para saber exactamente qué puntos del país pueden verse más afectados por esa Depresión Aislada en Niveles Altos.