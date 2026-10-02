La fruta desconocida en España para combatir gripes y resfriados: hasta 40 veces más vitamina C que la naranja

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LO ESENCIAL Las claves La acerola, una fruta tropical similar a la cereza, puede aportar entre 1.500 y 4.500 miligramos de vitamina C por 100 gramos, frente a unos 50 miligramos de la naranja. Tres o cuatro frutos de acerola pueden cubrir más del 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C para un adulto. Su vitamina C contribuye al funcionamiento de las defensas y favorece la absorción de hierro; además, sus flavonoides y carotenoides aportan acción antioxidante. Fuera de sus zonas de origen, la acerola suele consumirse en polvo, liofilizada, en zumos o pulpa congelada, y en suplementos como cápsulas o comprimidos efervescentes.

Con la llegada del frío y el cambio de estación, la búsqueda de remedios naturales para reforzar las defensas se convierte en una prioridad.

Aunque la naranja ha sido históricamente la reina indiscutible de la vitamina C, existe un fruto tropical que la supera de manera abrumadora: la acerola. Esta pequeña fruta, de aspecto muy similar al de una cereza, concentra entre 20 y 40 veces más ácido ascórbico que los cítricos habituales.

Para ponerlo en cifras concretas, mientras que 100 gramos de naranja aportan en torno a 50 miligramos de vitamina C, la misma cantidad de acerola puede alcanzar entre 1.500 y 4.500 miligramos según su grado de maduración. Esta concentración la sitúa muy por encima de otras fuentes populares como el kiwi, el escaramujo o la guayaba.

Procedente de regiones tropicales de América Central y del Sur, la acerola (Malpighia emarginata) se ha consolidado como un auténtico superalimento. Bastan apenas tres o cuatro frutos diarios para cubrir con frecuencia más del 100% de la cantidad diaria recomendada de vitamina C en un adulto.

Su elevado contenido nutricional la convierte en un aliado natural para prevenir y aliviar los síntomas de gripes, catarros y afecciones respiratorias. La vitamina C actúa estimulando la producción y función de los glóbulos blancos, las células encargadas de defender al organismo frente a virus y bacterias.

Acerola, el mejor aliado para invierno Pexels

Sin embargo, sus beneficios no se limitan únicamente a la prevención de resfriados. Además de reforzar las defensas, la acerola destaca por su masivo poder antioxidante gracias a su elevado contenido en flavonoides y carotenoides, unas moléculas que combaten el daño celular causado por los radicales libres y frenan el envejecimiento prematuro.

Asimismo, su alto nivel de vitamina C favorece la absorción del hierro vegetal presente en legumbres o espinacas, lo que ayuda a prevenir estados de anemia y fatiga. A esto se suma que estimula la síntesis natural de colágeno, una proteína imprescindible para mantener la elasticidad de la piel, la salud de las articulaciones y el buen estado de los vasos sanguíneos.

¿Cómo incorporar la acerola a la dieta habitual?

Debido a su carácter perecedero y sabor característicamente ácido, la acerola raras veces se comercializa como fruta fresca fuera de sus zonas de origen. No obstante, es muy sencillo incorporarla a la rutina diaria a través de diferentes formatos comerciales.

En primer lugar, se puede tomar en polvo o liofilizada. Esto la convierte en un alimento ideal para añadir en batidos, yogures o tazones de avena. También en zumos o pulpa congelada, perfecta para mezclar con otras frutas más dulces como el plátano o la fresa.

Por último, se puede recurrir a los suplementos naturales. Disponible en cápsulas o comprimidos efervescentes en herbolarios y farmacias, esta opción resulta ideal para quienes buscan una dosis precisa y rápida sin alterar el sabor de sus comidas.

Incorporar acerola durante los meses de invierno supone una alternativa natural, eficaz y sumamente concentrada para mantener las defensas al máximo rendimiento de forma sencilla.