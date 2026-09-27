Una persona bebiendo agua por la ola de calor. Vicente Ical

Los meteorólogos coinciden: los veranos en España duran ahora 4 meses y son más cálidos que hace, por lo menos, 150 años

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El verano de 2026 ha sido el más cálido registrado en España desde al menos 1869, con una temperatura media de 24,5 ºC. La temporada estival se ha prolongado, con condiciones de calor intenso desde la segunda quincena de mayo hasta la primera de septiembre. En 2026 se contabilizaron 61 días bajo ola de calor en la península y Baleares, superando el récord anterior de 41 días en 2022. Los diez veranos más cálidos desde que hay registros oficiales se concentran en el siglo XXI, según los datos de la AEMET.

El calor de 2026 no solo ha dejado un verano excepcionalmente cálido en España. Los datos analizados por la AEMET muestran también una temporada estival mucho más prolongada de lo habitual.

Según recoge Eltiempo.es, el verano de 2026 ha sido el más cálido registrado en España desde, al menos, 1869, cuando se considera la reconstrucción histórica disponible según esta reconstrucción.

La serie oficial de temperaturas de la AEMET comienza en 1961, pero especialistas en climatología de este organismo han reconstruido una serie que permite ampliar la perspectiva hasta 1869.

Aunque los registros más antiguos presentan menor precisión cuanto más atrás se retrocede, los datos disponibles apuntan a que 2026 ha marcado un máximo térmico durante este periodo histórico de referencia.

Durante los meses de junio, julio y agosto, la temperatura media española alcanzó los 24,5 ºC, una cifra extremadamente elevada y 2,4 ºC superior al promedio de 1991-2020 en ese periodo.

Temperaturas de récord

Este registro también supera el anterior máximo de la serie oficial, correspondiente al verano de 2025. En concreto, la temperatura media de 2026 fue 0,3 ºC superior al récord registrado hasta entonces.

Además, los diez veranos más cálidos registrados desde el comienzo de la serie oficial se concentran en el siglo XXI, según los datos del informe.

Pero el comportamiento térmico de 2026 no se limita a los tres meses que forman oficialmente el verano en España. El calor comenzó a destacar antes y persistió después, también.

Entre la segunda quincena de mayo y la primera de septiembre se registraron temperaturas muy superiores a las habituales para esas fechas, prolongando unas condiciones propias de pleno verano en el conjunto del país.

Entre el 19 de mayo y el 3 de junio, las temperaturas medias llegaron a situarse cinco grados por encima de lo habitual, con valores más propios de julio en España.

Después, entre el 2 y el 7 de septiembre, España registró la quinta ola de calor del año, prolongando nuevamente las temperaturas extremas más allá del calendario estival tradicional.

El verano de 2026 también destacó por la duración de las condiciones de ola de calor: península y Baleares acumularon hasta 61 días bajo estas circunstancias durante este periodo estival.

El dato supera ampliamente los 41 días registrados en 2022, que hasta entonces constituían el máximo, y también los 36 días contabilizados durante el verano de 2025 en España.

Con 61 jornadas bajo condiciones de ola de calor, el verano de 2026 superó en 20 días el récord anterior. Durante este periodo, dos de cada tres días registraron temperaturas extremas además.