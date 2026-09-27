Carlos Gutiérrez, veterinario: “Si no pones límites, tu gato aprenderá que puede conseguir lo que le dé la gana”
Tu gato no te manipula como una persona: aprende qué maullidos, arañazos o insistencias funcionan.
Más información: Ya es oficial: los agricultores en España estarán obligados a contar con un plan de abonado para sus cultivos
Los gatos repiten conductas que les reportan recompensas, como atención, comida o acceso a zonas, mediante el condicionamiento operante.
Poner límites no implica castigar ni asustar al animal, sino evitar reforzar comportamientos no deseados y ofrecer alternativas adecuadas.
Es fundamental que todos los miembros del hogar respondan de manera coherente a las conductas del gato para que no reciba recompensas ocasionales.
Antes de interpretar un comportamiento como falta de límites, se debe descartar una posible causa médica o problemas de entorno.
Un gato que maúlla frente al dormitorio hasta que alguien se levanta, araña una puerta para que se la abran o insiste junto al plato puede parecer extraordinariamente persuasivo. Sin embargo, detrás de estas escenas suele existir un proceso de aprendizaje mucho más sencillo.
Carlos Gutiérrez, veterinario clínico y responsable del canal Mascotas y Familias Felices, explica que los felinos observan continuamente las respuestas de sus cuidadores. “Si no pones límites, tu gato aprenderá que puede conseguir lo que le dé la gana”, señala el especialista en sus redes sociales.
La frase no significa que el animal trace un plan para dominar a la familia. Los gatos repiten las conductas que producen una consecuencia favorable. Si maullar insistentemente consigue comida, atención o que se abra una puerta, aumentan las probabilidades de que vuelvan a hacerlo.
Este mecanismo se denomina condicionamiento operante. Una conducta tiende a repetirse cuando va seguida de una recompensa. Para el gato, esa recompensa no tiene que ser únicamente un alimento: también puede consistir en una caricia, un juego, una conversación o el simple acceso a otra habitación.
La respuesta humana puede reforzar una conducta incluso cuando parece negativa. Levantarse para regañar a un gato que hace ruido durante la noche le proporciona atención. Si su objetivo era conseguir una reacción, también habrá aprendido que el maullido funciona.
La situación resulta todavía más difícil cuando la recompensa solo aparece algunas veces. Si el cuidador resiste durante diez minutos pero finalmente entrega comida, el animal puede aprender que necesita insistir durante más tiempo. La conducta se vuelve entonces especialmente resistente.
Algo parecido ocurre con los juegos bruscos. Permitir que un cachorro persiga manos y pies puede resultar divertido porque apenas hace daño. Cuando crece, mantiene un comportamiento que fue premiado con movimiento, atención y juego durante sus primeros meses.
Poner límites no significa castigar
Los límites deben ser coherentes, pero no implican gritar, golpear, rociar con agua o asustar al animal. Estos castigos pueden interrumpir momentáneamente la conducta sin enseñarle qué debe hacer en su lugar y aumentar el miedo hacia la persona que los aplica.
El gato también puede asociar el castigo con la presencia del cuidador, no con la conducta. En ese caso, quizá deje de subirse a la encimera cuando alguien está mirando, pero volverá a hacerlo en cuanto se quede solo.
Una estrategia más eficaz consiste en evitar reforzar la conducta inadecuada y ofrecer una alternativa que permita cubrir la misma necesidad. Si el gato araña el sofá, por ejemplo, necesita disponer de un rascador estable, suficientemente alto y colocado cerca de la zona elegida.
Cuando utiliza el rascador, debe recibir inmediatamente una consecuencia agradable, como una golosina, juego o atención. La proximidad temporal resulta fundamental para que pueda relacionar su acción con la recompensa.
La comida constituye otro de los conflictos habituales. Entregar alimento cada vez que maúlla enseña al gato a pedirlo mediante vocalizaciones. Establecer horarios, utilizar comederos interactivos o programadores automáticos puede romper la asociación directa entre insistir ante una persona y obtener comida.
Además, repartir la ración diaria en varias tomas pequeñas se aproxima mejor al patrón natural de alimentación del gato. Los juguetes dispensadores añaden exploración y actividad, evitando que toda su estimulación dependa de reclamar algo a sus cuidadores.
Si despierta a la familia de madrugada, jugar de forma activa antes de acostarse y ofrecer después una pequeña comida puede facilitar el descanso. Aun así, la conducta no siempre desaparece inmediatamente cuando deja de recibir atención.
Durante los primeros días puede producirse un aumento temporal de la intensidad. El gato maúlla más fuerte o durante más tiempo porque la estrategia que antes funcionaba ha dejado repentinamente de hacerlo. Ceder en ese momento le enseñaría que aumentar la insistencia proporciona mejores resultados.
Todos los miembros de la casa deben responder de forma parecida. Si una persona ignora las peticiones fuera de horario pero otra ofrece comida, el gato continuará probando porque la conducta sigue obteniendo recompensa en determinadas ocasiones.
Antes de considerar cualquier comportamiento como una falta de límites, también debe descartarse una causa médica. Un aumento repentino de los maullidos, el hambre, la actividad nocturna o la irritabilidad puede relacionarse con dolor, hipertiroidismo, hipertensión o deterioro cognitivo.
Los gatos mayores pueden vocalizar durante la noche porque están desorientados, mientras que un animal con molestias articulares quizá insista para que lo ayuden a subir a determinados lugares. Castigarlo o ignorarlo sin una valoración veterinaria retrasaría la detección del problema.
El entorno también condiciona la conducta. Un gato sin suficientes oportunidades para trepar, esconderse, arañar, explorar y jugar puede buscar atención constantemente. En este caso, el comportamiento no se corrige únicamente diciendo “no”, sino enriqueciendo su espacio y ofreciéndole actividades adecuadas.
Por eso, hablar de límites no significa mantener al animal sometido ni negarle afecto. Consiste en decidir qué conductas van a recibir atención, establecer rutinas previsibles y recompensar aquellas que permiten una convivencia adecuada.
El gato no necesita comprender las normas humanas en términos morales. Aprende de las consecuencias que se repiten. Si insistir siempre acaba proporcionando lo que busca, seguirá insistiendo; si existe una alternativa clara y premiada, puede aprender a pedirlo de otra manera.