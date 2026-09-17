Los meteorólogos coinciden: llega lo peor del frente que atraviesa España con estos avisos naranjas por tormentas

Acumulados de lluvia previstos hasta el viernes en el Mediterráneo. Eltiempo.es

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Las claves Generado con IA Una vaguada ha provocado intensas tormentas, lluvias, granizo y viento fuerte en el este peninsular y Baleares. Se han activado avisos naranjas por precipitaciones extremas en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Mallorca, Castellón y Valencia. En algunas zonas se esperan acumulados de hasta 80-100 mm en pocas horas, con riesgo de inundaciones y riadas locales. El episodio de inestabilidad continuará hasta el viernes, especialmente en Baleares y áreas del nordeste peninsular.

El frente que está cruzando España esta semana ha dejado paso a una situación más inestable en el Mediterráneo. Una vaguada alcanzó este miércoles el este peninsular y disparó la actividad tormentosa en varias regiones.

El episodio meteorológico se prolongará hasta el viernes, con lluvias intensas, tormentas, granizo grande y fuertes rachas de viento. Los mayores riesgos se concentrarán en Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares, tal y como explica Eltiempo.es.

La llegada de la vaguada al Mediterráneo coincidió con un mar muy cálido y abundante humedad disponible para alimentar las tormentas. El frente y la vaguada reforzaron así las precipitaciones.

El miércoles, las lluvias afectaron al Cantábrico, La Rioja, Navarra y los Pirineos, mientras que durante la tarde la inestabilidad aumentó con fuerza especialmente en el este de España y Baleares.

Las tormentas más fuertes se localizaron en Cataluña, Teruel, Mallorca, Cuenca, Guadalajara, Albacete, Castellón y Valencia. En estas zonas se temían lluvias muy intensas, granizo superior a dos centímetros y rachas fuertes.

Empeora la situación

Ante esta situación, se activaron avisos naranjas en el Pirineo de Girona, Barcelona, norte de Tarragona, Gúdar y Maestrazgo, sur de Mallorca, interior de Castellón y toda Valencia por lluvias intensas.

En esas áreas, los acumulados podían superar los 30 o 40 milímetros en una hora y alcanzar entre 80 y 100 milímetros en apenas dos o tres horas. El riesgo incluía inundaciones y riadas locales.

También se mantuvieron avisos amarillos en otros puntos del este de Cataluña, sur de Aragón, Comunidad Valenciana, interior de Mallorca, Cuenca, Albacete, Murcia, Granada y Almería por tormentas, granizo y viento.

Las tormentas han continuado durante la madrugada de este jueves en el este peninsular antes de desplazarse hacia Baleares. Allí se espera el tramo más complicado del episodio durante la jornada del jueves.

Las lluvias fuertes y tormentas afectarán sobre todo al norte de Mallorca, aunque Ibiza, Formentera y Menorca, donde podrían registrar más de 40 o 50 milímetros en una hora. Menorca podría superar 30.

Además, se esperan tormentas intensas en la costa catalana y en áreas del sureste, mientras que por la tarde continuarán los chubascos en Cataluña, sur de Aragón, Comunidad Valenciana y este de Castilla-La Mancha.

El viernes, la vaguada todavía afectaría al nordeste peninsular y Baleares, con una madrugada potencialmente complicada en las islas y nuevas tormentas en Cataluña, Valencia y Alicante durante la mañana.

Poco a poco, la situación tendería a remitir y la vaguada se alejaría. Durante el fin de semana, según la previsión, el tiempo sería más estable, aunque el viernes aún podrían producirse algunos chubascos fuertes.