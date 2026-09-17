Mar Gómez, meteoróloga: "La temperatura del Mediterráneo ha sido el combustible para estas tormentas"

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Las claves Generado con IA Tormentas intensas causaron lluvias torrenciales e inundaciones en Valencia, con cerca de 500 incidencias registradas. Mar Gómez, meteoróloga, atribuye la intensidad de las precipitaciones a un Mediterráneo excepcionalmente cálido y a una combinación atmosférica propicia. En localidades como Torrent, Chiva y Montserrat se registraron acumulaciones superiores a 80 litros por metro cuadrado en pocas horas. El temporal obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de Valencia, interrumpió líneas de Metrovalencia y provocó evacuaciones y rescates.

Las tormentas dejaron durante la noche del miércoles y la jornada del jueves un episodio especialmente intenso en el este peninsular, con lluvias torrenciales, inundaciones y numerosos problemas registrados en Valencia.

Mar Gómez, meteoróloga de Eltiempo.es, señala que estas precipitaciones estuvieron favorecidas por una combinación atmosférica especialmente propicia, a la que se sumó un Mediterráneo muy cálido, cargado de energía.

En la provincia de Valencia, Torrent registró 95,8 litros por metro cuadrado, mientras alrededor de 71 litros cayeron en apenas media hora, una intensidad extraordinariamente elevada durante todo el episodio.

También se alcanzaron acumulaciones destacadas en Chiva, con 96,2 litros por metro cuadrado; Montserrat, con 83,6; l'Eliana, con 83,4; y Alboraia, con 79,4 litros por metro cuadrado.

En la ciudad de València se acumularon unos 70,2 litros por metro cuadrado, según los datos de AVAMET. La estación de AEMET contabilizó además 50,8 milímetros en una hora.

Abundantes lluvias

El registro oficial correspondió aproximadamente a las 22 horas y estuvo acompañado por una racha de viento de 83 kilómetros por hora, reflejando también la violencia alcanzada por la tormenta.

Según Gómez, una vaguada en altura, con aire más frío e inestable, avanzó sobre la península Ibérica mientras las capas bajas presentaban abundante humedad procedente del viento marítimo disponible.

A esta configuración se añadieron convergencias locales que favorecieron el ascenso del aire. Cuando el aire cálido y húmedo asciende y encuentra aire mucho más frío en altura, aumenta la inestabilidad.

El Mediterráneo aportó además grandes cantidades de vapor de agua, actuando como combustible para las tormentas. En sectores de Valencia y Baleares, el agua se mantuvo entre 26 ºC y 28 ºC.

Estos valores del mar, muy superiores a lo normal, contribuyeron a proporcionar humedad disponible para el desarrollo de las tormentas, dentro de una situación atmosférica particularmente favorable para precipitaciones intensas.

La lluvia provocó acumulaciones rápidas de agua en calles, bajos y pasos inferiores. En Torrent fueron rescatadas personas atrapadas en vehículos y 15 personas tuvieron que ser desalojadas de un restaurante afectado.

El temporal generó cerca de 500 incidencias, concentradas especialmente en València, Torrent y l'Eliana. Metrovalencia interrumpió todas sus líneas, mientras Cercanías, carreteras y túneles registraron problemas por el agua acumulada.

El aeropuerto de Valencia también cerró temporalmente debido a las inundaciones en sus instalaciones y reabrió durante la mañana del jueves, después de que varios vuelos fueran desviados durante la noche.

Ante la evolución de las precipitaciones, la Generalitat estableció la Situación 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones y activó la vigilancia hidrológica en varias zonas afectadas.

Además, a las 22:08 horas se envió un Es-Alert para pedir a la población que evitara desplazamientos y permaneciera alejada de cauces y barrancos ante el riesgo existente.