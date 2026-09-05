Lara Ferreiro, psicóloga: "Cucurella tiene un discurso que tiende a girar alrededor de la estabilidad y su familia"

El lateral del Real Madrid Marc Cucurella durante el primer partido de LaLiga del conjunto blanco. EFE Quique García

Las claves

Las claves Generado con IA Marc Cucurella afronta una transición psicológica importante con su llegada al Real Madrid tras cuatro años en el Chelsea, marcada por adaptación, incertidumbre y nuevas expectativas. La psicóloga Lara Ferreiro destaca que Cucurella prioriza el agradecimiento a su entorno y la estabilidad familiar por encima de sus logros personales, reflejando una personalidad orientada a los vínculos. El cambio supone retos emocionales y adaptación para toda la familia, especialmente por la mudanza y la necesidad de preservar rutinas, apoyo especializado y estabilidad para sus hijos. Ferreiro considera que el fuerte apoyo familiar y la relación consolidada con su pareja ofrecen a Cucurella una protección psicológica ante la presión mediática y deportiva de su nuevo club.

Marc Cucurella afronta una nueva etapa profesional después de cuatro temporadas en el Chelsea. Su llegada al Real Madrid no solo implica cambiar de club: también supone, según Lara Ferreiro, una transición psicológica marcada por incertidumbre, adaptación y expectativas.

Este análisis encuentra su origen en su emotiva despedida del conjunto londinense. En ella, el futbolista apenas se detiene en títulos o resultados y prefiere agradecer a compañeros, entrenadores, trabajadores y aficionados el camino compartido durante cuatro años.

Para Ferreiro, esta manera de cerrar una etapa refleja el llamado "duelo migratorio futbolístico". Los grandes cambios pueden activar procesos emocionales parecidos al duelo porque obligan al cerebro a adaptarse a pérdidas, rutinas nuevas, vínculos y pertenencias sociales.

Una frase resume especialmente bien esa transformación: "Llegué aquí como un chico joven y me voy siendo un hombre". La psicóloga interpreta estas palabras como una muestra de identidad evolucionada mediante experiencias, dificultades, aprendizaje y crecimiento personal durante su etapa.

Protagonismo de su entorno

También destaca el profundo agradecimiento expresado por Cucurella. Su discurso concede protagonismo a quienes le rodearon, en lugar de concentrarse en sus propios logros. Para Ferreiro, esta orientación hacia los vínculos refleja una personalidad que concede importancia al trabajo.

El cambio, sin embargo, exige una adaptación considerable. Vestir la camiseta del Real Madrid significa modificar rutinas, metodología, entorno profesional, sentimiento de pertenencia y relaciones sociales. Además, también aumentan la presión mediática, la competencia interna y las expectativas externas.

Ferreiro considera normal que aparezca ambivalencia emocional durante este proceso. La ilusión por afrontar un reto mayor puede convivir con la tristeza de abandonar Londres y una etapa significativa. Ambas emociones, sostiene, son compatibles y habituales en transiciones saludables.

El respaldo familiar ocupa otro lugar central en su análisis. Su familia mantiene vínculos históricos con el Barcelona, y ha acompañado sus decisiones. Para la psicóloga, esa aceptación preserva el vínculo afectivo pese a cambios que desafían tradiciones.

También sobresale el papel de Claudia Rodríguez, pareja del futbolista desde hace más de nueve años. Ferreiro plantea que puede funcionar como una "base segura", proporcionando estabilidad emocional. La relación consolidada favorecería estrategias compartidas para afrontar juntos el estrés.

Ese apoyo tiene que haber sido relevante durante la mudanza a Madrid, que también afecta a sus tres hijos. Ferreiro subraya la necesidad de preservar rutinas, apoyos especializados y previsibilidad para el menor diagnosticado con trastorno del espectro autista durante la transición.

El entorno familiar aparece como un elemento que trasciende el fútbol. La psicóloga considera que mantener un proyecto estable fuera del terreno de juego puede ayudar al defensa a conservar una identidad equilibrada frente a las exigencias deportivas.

En Madrid, Cucurella afrontará además una exposición mediática especialmente intensa. Ferreiro recuerda el denominado "efecto fiestero de los galácticos", asociado a la desinhibición que puede acompañar al éxito deportivo continuado.

Considera que su estructura personal ofrece protección psicológica ante ese riesgo. Su discurso gira, según Ferreiro, de manera recurrente en torno a la familia, trabajo, estabilidad y compromiso con los suyos.

Esa identidad puede convertirse en un ancla psicológica para afrontar con equilibrio la presión de jugar en Madrid, lejos de Londres.