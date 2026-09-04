Séneca, filósofo: "No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho"
El filósofo romano advertía de que no es la vida la que resulta demasiado corta, sino que somos nosotros quienes la reducimos al malgastarla en asuntos triviales.
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Las claves
Generado con IA
Séneca advertía que el problema no es la falta de tiempo, sino el desperdicio del mismo en asuntos triviales y preocupaciones innecesarias.
El filósofo romano defendía que la vida puede ser plena si se utiliza el tiempo de forma consciente, priorizando lo importante frente a lo urgente o impuesto por otros.
Séneca criticaba la búsqueda incesante de riqueza y reconocimiento, ya que estos objetivos suelen hacernos perder el control sobre nuestro tiempo.
Planteaba la necesidad de reflexionar sobre nuestras acciones y aprender a decir no, para proteger el tiempo y vivir de acuerdo a nuestros propios valores.
El bien más escaso es el tiempo y, paradójicamente, uno de los que peor administramos realmente. Hace casi dos milenios, Séneca formuló una advertencia que todavía incomoda: "No es que tengamos poco tiempo para vivir, sino que desperdiciamos mucho".
Lucio Anneo Séneca, filósofo, dramaturgo y político romano, escribió De Brevitate Vitae, dirigido a su suegro Paulino. Lejos de ser un tratado abstracto, el texto funciona como llamada urgente a despertar ahora.
Su tesis resulta sencilla, pero también demoledora: la vida no es necesariamente corta, sino que somos nosotros quienes la hacemos breve. Cada hora entregada a asuntos triviales, preocupaciones innecesarias o deseos ajenos reduce el espacio disponible para vivir plenamente.
Para Séneca, el problema aparece cuando actuamos como si fuéramos inmortales. Aplazamos decisiones, proyectos y conversaciones importantes porque imaginamos que habrá tiempo más adelante para todo.
Más dinero, menos tiempo
Sin embargo, mientras confiamos en ese futuro, dejamos escapar silenciosamente el presente cotidiano. El filósofo también cuestiona una paradoja muy moderna: podemos estar permanentemente ocupados sin estar realmente activos.
Agendas llenas, obligaciones constantes y múltiples tareas producen la sensación de aprovechar el día, aunque muchas veces simplemente consumen nuestra atención sin propósito.
Otra trampa es la búsqueda incesante de reconocimiento y bienes materiales. Séneca observa que quien subordina su existencia a conseguir más dinero, prestigio o posesiones termina entregando aquello que nunca podrá recuperar: su tiempo, ese valioso recurso.
Su propuesta no consiste en abandonar el mundo ni en vivir aislados. Al contrario, reclama aprender a utilizar conscientemente ese recurso limitado. Para ello, considera fundamental la filosofía, entendida como herramienta para ordenar prioridades, examinar decisiones y vivir mejor.
Después de 2.000 años el escenario ha cambiado, pero la pregunta permanece. Las notificaciones, las redes sociales, los algoritmos y los calendarios saturados compiten por nuestra atención. El resultado puede ser parecido al que describía Séneca: estar ocupados, pero ausentes.
Por eso, su pensamiento invita a recuperar una palabra valiosa: intención. Planificar cada jornada como algo importante ayuda a escapar de la inercia. No significa llenar más la agenda, sino decidir qué merece realmente un espacio dentro de ella.
También implica aprender a decir no. Cada compromiso aceptado consume una parte de nuestro tiempo, incluso cuando parece insignificante. Rechazar aquello que no encaja con nuestras prioridades no es egoísmo, sino una manera de proteger aquello que consideramos importante.
Séneca también aconsejaría reservar momentos para leer, pensar y revisar nuestras acciones. La reflexión permite comprobar si aquello que hacemos coincide con nuestros valores o si, por el contrario, perseguimos objetivos impuestos por otros sin preguntarnos nunca por qué.
Su mensaje tampoco invita a obsesionarse con la muerte, sino a atender la vida. La cuestión no es cuánto tiempo nos queda, sino qué hacemos con el que tenemos. Una existencia más larga no garantiza una vida aprovechada.
Quizá ahí reside la vigencia de aquella frase. Cuando el teléfono reclama nuestra atención, cuando aplazamos una decisión o cuando dejamos para mañana aquello que importa, la pregunta de Séneca vuelve a aparecer: ¿cuánto de nuestro tiempo es realmente nuestro?