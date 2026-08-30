Carlos Ríos, nutricionista: "Parece una hamburguesa de queso, pero es una ensalada sana con una salsa secreta"

Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Ríos presenta una ensalada que imita el sabor de una hamburguesa de queso, pero con un formato saludable y original. La receta incluye carne de ternera, patatas cocidas y doradas en air fryer, cebolla pochada, lechuga, tomate y queso de cabra. La salsa casera, elaborada con yogur griego, mostaza, parmesano y pepinillos, es clave para lograr el sabor característico. Ríos recomienda montar la ensalada justo antes de comer, combinando la carne caliente con la lechuga fría para un contraste ideal.

Hay recetas que consiguen trasladar los sabores de un plato conocido a un formato completamente distinto. Carlos Ríos propone este verano una ensalada que recuerda a una hamburguesa de queso.

La idea combina ingredientes habituales de una cheeseburger con vegetales, patata, carne de ternera y una salsa casera elaborada con yogur griego, mostaza, parmesano y pepinillos picados, todo preparado de forma sencilla.

El resultado es una ensalada pensada para dos raciones que, según explica el nutricionista en su publicación, resulta saciante, sabrosa y puede prepararse en aproximadamente 25 minutos.

Uno de los elementos principales son las patatas cocidas, que se aliñan con aceite de oliva virgen extra, ajo, cebolla en polvo, pimentón, sal y pimienta antes de cocinarlas en la air fryer.

Después, las patatas pasan por la air fryer durante 12 minutos a 180 ºC, con un movimiento a mitad de la cocción para favorecer que queden crujientes y uniformemente doradas.

Receta saludable

Mientras tanto, la preparación incorpora una cebolla grande cortada en juliana, que debe cocinarse a fuego medio-bajo hasta alcanzar un punto dorado y dulce, aportando otro matiz al conjunto y suavidad.

La carne también ocupa un papel protagonista. Ríos utiliza 300 gramos de carne picada de ternera de pasto, que dora en la sartén, salpimienta y mezcla con tomate frito realfooding.

Cuando la carne está lista, añade 60 gramos de queso de cabra por encima, tapa la sartén y espera unos tres minutos para que el queso se funda completamente en la sartén.

La parte más característica de esta propuesta aparece en la salsa. Para prepararla, hay que mezclar 150 gramos de yogur griego natural con una cucharada de mostaza antes de continuar.

A esta combinación se incorporan 20 gramos de parmesano rallado y 60 gramos de pepinillos picados, además de sal y pimienta, antes de reservar la salsa en frío para después.

El montaje reúne lechuga, tomate, las patatas crujientes, la carne con queso de cabra fundido y la cebolla pochada, junto con la salsa, perejil fresco y pepinillos por encima recién preparado.

Ríos recomienda preparar la salsa con media hora de antelación y dejarla reposar en la nevera, ya que así los sabores se asientan y ganan intensidad antes de utilizarla en ese momento.

Para terminar, la ensalada debe montarse justo antes de comer, con la carne todavía caliente y la lechuga fría, creando el contraste que busca esta receta original para el verano.