Sandra Moñino, nutricionista: "Parece un helado de chocolate, pero es una receta sana con queso cottage y pistacho"
Queso cottage, pistacho y nata forman la base de esta receta, que necesita cuatro horas de congelador antes de añadir la cobertura.
Más información: Diego, 29 años, albañil: "Los primeros años los pasamos partiéndonos el lomo al sol, pero a largo plazo mejora"
Las claves
Generado con IA
Sandra Moñino propone una receta de helado saludable con queso cottage, pistacho, nata, dátil y colágeno de vainilla.
La preparación es sencilla: se mezclan los ingredientes, se congela la mezcla durante cuatro horas y se sirve con cobertura de chocolate puro y pistachos rallados.
El resultado visualmente recuerda a un helado de chocolate, pero utiliza queso cottage como base principal.
La receta destaca por su textura cremosa y es presentada como una alternativa saludable y fácil de preparar en casa.
El aspecto puede llevar a pensar en un postre de chocolate convencional, pero Sandra Moñino propone una versión diferente que se prepara con queso cottage, pistacho, nata para montar, dátil y colágeno de vainilla.
La nutricionista ha compartido esta receta en su perfil de Instagram y la presenta como el mejor helado saludable que ha probado, además de destacar que su elaboración resulta especialmente sencilla.
La preparación comienza mezclando 100 gramos de queso cottage con 100 mililitros de nata para montar. A esta base se incorporan también 70 gramos de pistacho, un dátil y dos raciones de colágeno de vainilla.
Según explica Moñino, uno de los aspectos importantes durante la preparación es conseguir una textura cremosa. Esa consistencia será la que posteriormente permita llevar la mezcla al congelador antes de servirla.
Una vez preparada la mezcla, llega el momento de enfriarla. La nutricionista indica que debe permanecer aproximadamente cuatro horas en el congelador, un proceso que puede realizarse utilizando diferentes recipientes.
Receta saludable
La receta permite utilizar un molde de helado o, alternativamente, un recipiente. Después de esas cuatro horas, Moñino propone desmoldar la preparación o sacar directamente pequeñas bolas para presentarlas como helado.
El acabado incorpora dos ingredientes más que cambian el aspecto final del postre: una capa de chocolate puro y pistachos rallados. Ambos se añaden después de sacar la mezcla del congelador.
El resultado, tal y como muestra la nutricionista, recuerda visualmente a un helado de chocolate, aunque su elaboración parte de una mezcla en la que el queso cottage tiene un papel protagonista.
Moñino no detalla en la publicación el valor nutricional de cada ingrediente ni establece cantidades concretas para la cobertura de chocolate puro y pistachos rallados, más allá de los componentes de la mezcla.
Por eso, la propuesta se centra principalmente en la forma de preparar el helado y en los ingredientes utilizados. La receta no requiere, según la explicación publicada, más pasos que mezclar, congelar y cubrir.
El queso cottage constituye la base junto a la nata, mientras que el pistacho aporta uno de los ingredientes principales de la mezcla. El dátil y el colágeno de vainilla completan la preparación.
Después de añadir la cobertura, solo queda servir el helado. La propia Moñino cierra su explicación animando a disfrutar del resultado, presentado por ella como una alternativa saludable y sencilla.
Así, esta receta de Sandra Moñino propone preparar en casa un helado con una textura cremosa y cobertura de chocolate y pistacho, siguiendo un proceso que requiere unas cuatro horas de congelación.