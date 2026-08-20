La psicología sugiere que las personas comparten su cama con los gatos para cuidarlos como si fueran sus propios hijos

Las claves

Las claves Generado con IA Muchos propietarios de gatos adaptan sus rutinas y decisiones diarias para cuidar a sus mascotas como si fueran hijos. El 57% de los dueños permite que sus gatos duerman en el dormitorio, cifra que sube al 91% si consideran al gato como un hijo. La relación afectiva con los gatos se refleja en el lenguaje y los cuidados, llegando a modificar planes y horarios para no dejarlos solos. Estudios científicos muestran que los gatos establecen vínculos de apego y responden de manera especial a la voz y atención de sus cuidadores.

Hay personas que ya no organizan su vida pensando en sus planes. Antes de aceptar una cena, una escapada o una noche fuera, miran a su gato y calculan cuánto tiempo estará solo. Para ellos, quedarse también es cuidar.

El fenómeno refleja la transformación en la relación entre humanos y animales de compañía. El gato ha dejado de ocupar un lugar en casa para convertirse, en muchos hogares, en un miembro de la familia cuya presencia condiciona decisiones y rutinas.

Una investigación publicada en International Journal of Environmental Research and Public Health analizó a unos 1.800 propietarios y encontró diferencias según describieran al gato como mascota, amigo, familiar o hijo, especialmente respecto al dormitorio y los cuidados durante ausencias.

Los datos muestran hasta qué punto esa percepción modifica la convivencia. El 57% permitía al gato entrar en el dormitorio y, entre quienes lo hacían, el 87% afirmaba que el animal dormía sobre la cama durante toda la noche.

La proporción era mayor entre quienes consideraban al felino como un hijo: el 91% permitía que entrara en la habitación y durmiera allí. Compartir colchón, por tanto, aparece ligado a una relación que desborda la consideración tradicional de mascota.

Animales con necesidades específicas

Algo parecido sucede con las salidas. Cuando el animal se interpreta como dependiente y necesitado de compañía, marcharse durante muchas horas puede generar preocupación, obligando a modificar planes, regresar antes de tiempo o renunciar a determinadas actividades fuera de casa.

El estudio no demuestra que los propietarios estén encerrándose en sus hogares por sus gatos, pero sí muestra que la forma de comprender el vínculo se relaciona con decisiones sobre el acceso exterior, cuidados durante ausencias y espacio compartido.

Esta conexión ayuda a entender por qué algunas personas hablan de sus gatos con un lenguaje reservado habitualmente a los niños. Les cambian la voz, repiten palabras, utilizan diminutivos y construyen una comunicación afectiva, adaptada a un animal emocionalmente privilegiado.

Un trabajo dirigido por la etóloga Charlotte de Mouzon observó a 16 gatos domésticos ante grabaciones de sus propietarios y desconocidos. Los animales respondieron al tono dirigido hacia ellos cuando procedía de sus dueños, pero apenas reaccionaron ante extraños.

El resultado sugiere que los gatos no escuchan simplemente sonidos humanos, sino que pueden aprender asociaciones dentro de una relación concreta. La voz del cuidador adquiere significado, mientras determinados patrones de comunicación refuerzan la interacción y estrechan el vínculo.

La ciencia, además, ha encontrado indicios de vínculos de apego entre gatos y humanos. Investigadores de Oregon State University también observaron estilos de apego diferenciados y plantearon que algunos felinos utilizan a sus cuidadores como fuente de seguridad y consuelo.

Eso no significa que todos los gatos necesiten a sus propietarios ni que deban tratarse como niños. Son animales con necesidades específicas, autonomía y conductas propias. Pero sí explica por qué una persona puede sentir responsabilidad emocional semejante.

Así, dormir juntos o reducir las salidas puede convertirse en una expresión cotidiana de ese vínculo: el dueño adapta horarios, viajes y descanso para proteger a quien considera parte esencial de su familia. Para muchos, cuidar al gato es una prioridad.