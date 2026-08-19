El polvorín sísmico de Granada que siempre está activo: 22 de los 30 mayores terremotos en España han ocurrido allí

Expertos advierten que existen fallas capaces de generar terremotos de magnitud 7 y señalan la necesidad de actualizar la normativa sismorresistente en España.

La actividad sísmica en la zona se debe a la convergencia de las placas africana y euroasiática, lo que provoca frecuentes temblores.

Durante los últimos días, Granada ha sufrido varios terremotos de hasta magnitud 5, dejando tres heridos y obligando a desalojos preventivos.

Granada, Almería y Murcia concentran la mayor actividad sísmica de la península Ibérica, con 22 de los 30 mayores terremotos en España.

El sureste de la península Ibérica vuelve a temblar. Durante el fin de semana y este martes, el suelo bajo Granada se ha sacudido con múltiples terremotos entre los que han destacado algunos que han alcanzado la magnitud 5 o 4,8 en la escala Richter.

De momento, esta serie de temblores ha dejado a tres personas heridas y se han visto desprendimientos en las calles afectadas. Las autoridades se han visto obligadas a llevar a cabo desalojos preventivos para evitar que más personas sean dañadas.

El mensaje de los expertos es claro: esta serie de temblores podría continuar durante unas semanas, aunque sin duda remitirán. También han explicado que estos terremotos son "normales" debido a la situación geográfica en la que se encuentra Granada.

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El expresidente del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos (ICOG), Manuel Regueiro, explica que no debemos temer estos movimientos sísmicos porque "llevan ocurriendo cientos de miles de años". Y, de hecho, sostiene que ocurren todos los días en estas zonas.

"Hay terremotos todos los días de menos de 1,5 de magnitud que no percibe el ser humano. Simplemente es anormal porque hay algunos terremotos que son un poco más grandes de los habituales", señala este geólogo.

Alrededor de Granada, Almería y Murcia es donde se concentra la mayor sismicidad de la península Ibérica, a pesar de que existen otros focos como Cataluña y Galicia. Los mayores terremotos de nuestra historia reciente se han producido cercanos al mar de Alborán.

Es más, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) calcula que se han producido cerca de 18.000 terremotos en los últimos 25 años en esta zona. Sin ir más lejos, a mitad de julio de 2025 se registró uno frente a Almería de magnitud 5,3.

Por suerte, no se produjeron ni daños ni pérdidas humanas, aunque sí algunas pérdidas materiales. El terremoto con peores consecuencias en esa zona en la historia reciente fue el que se produjo en Lorca, Murcia, en el año 2011.

Murieron nueve personas y fueron heridas unas 300 a causa de un terremoto de magnitud 5,1. Una magnitud que se considera moderada, pero que dio lugar al desastre porque el epicentro estaba cercano a la superficie y justo debajo de Lorca.

Fallas activas

La zona de Granada, Almería y Murcia ha sido el escenario de varios de los terremotos más letales de los que se tienen registros. Existen registros de un terremoto ocurrido en el año 1522 que afectó a las dos provincias andaluzas y que dejó 2.500 víctimas mortales.

En 1804 la tierra volvió a sacudirse en Almería y entonces ya pudieron medir su magnitud de 6,3. Aquel fenómeno geológico dejó 500 fallecidos a sus espaldas. Hasta 22 de los 30 mayores terremotos que ha experimentado nuestro país se han producido en esta zona.

Pero, ¿qué ocurre en esta zona para que sea considerada como la de mayor peligrosidad sísmica de España? Pues que en ella convergen las placas africana y euroasiática. Cuando la energía acumulada entre ellas es superior a la de su fricción, se produce un terremoto.

Los expertos creen que la placa euroasiática se hunde por la presión de la africana, la primera se desplaza al norte y eso provoca la convergencia de ambas en ciertos puntos. De Almería a Alicante existe una franja de grandes fallas responsables de muchos terremotos.

Y todavía en el futuro causarán otros tantos. Tal y como explica el investigador de la Universidad de Granada, Daniel Stich, existen grandes fallas en esta zona que serían capaces de provocar, incluso, terremotos de magnitud 7.

Entre ellas están las de Palomares y Carboneras, en Almería, y la de Alhama, en Murcia. Anticipar uno de estos terremotos no es posible por el momento y, por eso, el sureste de España se debe preparar para cuando pueda llegar lo inesperado.

"Hay un montón de fallas activas en España", explica Regueiro. "Muchas de esas fallas activas se reactivan cuando se produce un sismo más pequeño". Si bien el experto se muestra tranquilizador, advierte de que es el momento de llevar a cabo cambios.

En primer lugar, este experto señala la importancia de explicar las medidas de actuación en caso de terremoto a las personas que viven en estas zonas. Pero también llama la atención sobre nuestra normativa sismorresistente: "En España data de 2002".

El experto explica que se han dado oportunidades de renovarla que, finalmente, han pasado de largo. "El año pasado se perdió una oportunidad de aprobar una norma que emplazaría a los ayuntamientos en riesgo a tomar medidas, sobre todo en el riesgo de caída de cornisas".