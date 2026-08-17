Los meteorólogos dicen que se acerca el temporal más adverso de todo el verano, con inestabilidad y tormenta

Las claves

Las claves Generado con IA Se aproxima el temporal más adverso del verano, con tormentas, chubascos e incluso riesgo de inundaciones repentinas tras semanas de calor extremo. El cambio radical del tiempo se debe a la llegada de una profunda vaguada atmosférica que podría aislarse como una DANA, favoreciendo la formación de nubes de tormenta. Se esperan lluvias torrenciales, granizadas de gran tamaño y fuertes rachas de viento, lo que ha motivado un llamamiento a la precaución ante posibles crecidas de ríos y alteraciones del terreno. El episodio traerá un descenso notable de las temperaturas en buena parte de la península, poniendo fin a las olas de calor, aunque seguirá haciendo calor propio del verano.

El mes de agosto va a ser caluroso, puesto que seguimos en verano, pero habrá muchos cambios por el camino. Según los meteorólogos, se avecina una temporada de chubascos, tormentas y hasta inundaciones repentinas tras un duro periodo de calor extremo.

2026 ha presentado algunos de los días más calurosos de España y parece que las jornadas estivales están a punto de "refrescarse" con alguna que otra lluvia intensa. Tras semanas marcadas por el calor extremo y las altas temperaturas consecutivas, la atmósfera experimentará un cambio radical.

Este giro meteorológico, que ha sido recogido por profesionales como José Antonio Maldonado, traerá consigo una inestabilidad generalizada que romperá la tónica del verano con fenómenos severos en gran parte del país.

La causa principal de este drástico cambio se debe a la aproximación de una profunda vaguada atmosférica que, según los modelos de previsión, podría llegar a aislarse como una pequeña DANA.

Al impactar este aire frío en capas altas, con el intenso calor acumulado en la superficie terrestre, se desencadenará un desarrollo masivo de nubes de tormenta. El choque térmico activará sistemas consecutivos capaces de generar precipitaciones de una intensidad extrema en periodos de tiempo muy cortos.

Llegan las tormentas de verano

Los principales riesgos asociados a esta especie de "episodio invernal" en pleno agosto incluyen lluvias torrenciales, granizadas de tamaño considerable y fuertes rachas de viento generalizadas.

Ante una situación tan excepcional como esta, los expertos han hecho un llamamiento a la precaución, puesto que es probable que se produzcan crecidas repentinas de ríos y hasta puede que terrenos cerca de barrancos queden alterados.

De modo que se recomienda estar pendiente del tiempo en todo momento para ver realmente qué temporal se acerca: ahora ya no todo serán días de calor interminables, también puede haber otros fenómenos que hagan que nuestros planes cambien.

Todo ello hará que los termómetros registren un descenso generalizado bastante notable en múltiples territorios de la península, acercando las olas de calor a su fin tras haber sembrado el verdadero pánico entre los ciudadanos.

La bajada de las temperaturas se empezará a notar con fuerza durante este próximo fin de semana, devolviendo los valores a registros más frescos y soportables para la época en la que nos encontramos, pero no hay que olvidar que estamos de igual manera en verano, por lo que seguirá haciendo calor y habrá que tener cuidado con las horas pico y la hidratación.