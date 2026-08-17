España registra 1.108 muertes por calor entre el 1 y el 15 de agosto, 146 más que en el mismo período del año pasado

Un hombre refrescándose con agua ante las altas temperaturas, en una foto de archivo. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA España registró 1.108 muertes asociadas al calor en la primera quincena de agosto, 146 más que el mismo periodo de 2023. Este dato es el tercero más alto para la primera mitad de agosto desde que existe el sistema MoMo, solo superado por 2018 y 2022. La mayoría de los fallecidos eran mayores de 65 años, y Cataluña fue la comunidad más afectada, con 575 muertes. Para la segunda mitad de agosto se prevén temperaturas superiores a lo normal, con alternancia de días calurosos y lluvias irregulares.

España ha registrado 1.108 muertes asociadas a las altas temperaturas en la primera quincena de agosto, 146 más que en el mismo mes del año pasado, cuando el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) estimó 962 fallecimientos.

Según las estimaciones de MoMo, supone el tercer mayor dato para los primeros 15 días de agosto desde que comenzó a funcionar este sistema, en 2015, siendo tan solo superado por la cifra de 2018 -cuando se estima que se produjeron 1.197 defunciones atribuibles al calor- y de 2022 -con 1.225-.

En cuanto al perfil de los fallecidos en el mencionado periodo de tiempo, 670 fueron mujeres y 438, hombres. La mayoría, 1.070, tenían más de 65 años y, entre estos, 659 eran mayores de 85 años.

Por comunidades autónomas, se estima que en Cataluña se ha producido el mayor número de muertes (575) asociadas al calor, seguida de Andalucía, con 105, Canarias (75), Comunidad Valenciana (56), Castilla y León (53) y Castilla-La Mancha (41).

A estas le siguen Aragón (35), País Vasco (33), Galicia (31), Comunidad de Madrid (31), Navarra (30), Murcia (12), Cantabria (12), Asturias (12), Extremadura (4), La Rioja (3), Melilla (1) y Baleares (1). En Ceuta, el sistema no estima fallecimientos por esta causa.

Lo que queda de agosto

Desde que se activó el Plan Calor 2026 y se puso en marcha MoMo, se estima que han fallecido 4.191 personas por causas relacionadas con las altas temperaturas. A las 1.108 estimadas durante la primera quincena de agosto, hay que sumar las 123 de mayo -contabilizadas a partir del día 22-, las 936 de junio y las 2024 de julio.

Para la segunda mitad de agosto en España se esperan temperaturas más altas de lo normal para esta época del año, pero también presencia desigual de lluvias y tormentas en el país. Prevalecerá el ambiente veraniego, pero se alternarán días calurosos con otros de temperaturas suaves.

Es decir, que, a pesar de que las temperaturas estén por encima de la normalidad, no tienen por qué producirse olas de calor en lo que queda de verano. El calor podría estar más presente en la zona occidental y central de la península Ibérica. En el Mediterráneo se darán precipitaciones.

En esas áreas, las lluvias acumuladas podrían superar ligeramente la media climática, una circunstancia que favorecería una mayor presencia de chubascos o tormentas, aunque de forma irregular y muy local.

En agosto, superar la precipitación habitual no exige lluvias frecuentes. Uno o dos episodios tormentosos pueden bastar para elevar los acumulados semanales por encima de los valores normales durante toda la semana.