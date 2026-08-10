Los expertos coinciden: "La quemadura del eclipse no se cura ni con cirugía ni con medicamentos

Las claves

Las claves Generado con IA Mirar directamente un eclipse solar puede causar daños irreversibles en la retina, que no se curan ni con medicamentos ni con cirugía. El daño depende del tiempo de exposición; en casos leves puede haber recuperación parcial, pero la exposición prolongada puede dejar secuelas visuales permanentes. No existen tratamientos actuales que reparen los fotorreceptores destruidos; solo se pueden mitigar síntomas iniciales con medicamentos. La mejor forma de evitar la ceguera por eclipse es la prevención y usar protección adecuada al observar el fenómeno.

La observación de un eclipse solar es un evento astronómico fascinante, pero desde una perspectiva clínica, representa uno de los mayores riesgos para la integridad del sistema visual.

El doctor Alfonso Martínez de Carneros advierte: "Si tras mirar directamente el eclipse solar nota borrosidad o una mancha oscura en el centro de su visión, no espere a ver si se le pasa. Acuda de inmediato a un médico oftalmólogo".

La radiación solar puede destruir el centro de la visión sin que la persona sienta un mínimo de dolor, ya que la retina no tiene receptores del dolor.

El doctor Alfonso Martinez de Carneros Cedida

Según el Dr. Martínez de Carneros el daño en los ojos dependerá del tiempo de exposición al sol al que se sometan.

En los casos más leves la retina tiene cierta capacidad de regeneración: "Gran parte de la mejoría se registra entre el primer y el sexto mes, logrando una recuperación espontánea o parcial de la visión", explica el oftalmólogo

Sin embargo, una exposición prolongada provoca la muerte irreversible de los fotorreceptores. En estos escenarios, el tejido se pierde y puede dejar una secuela visual permanente.

Para el Dr. Martínez de Carneros es importante desmitificar las "curas mágicas" para la retina, pues la realidad clínica es mucho más limitada: "Como especialistas, debemos ser muy claros sobre la evidencia científica actual".

¿Qué pasa si ves el eclipse sin gafas?

El tratamiento médico con corticoides, AINEs o antioxidantes pueden ayudar a mitigar la inflamación inicial, pero no tienen la capacidad de revivir ni reparar el tejido nervioso que ya ha sido dañado.

Por otro lado, la operación o tratamiento quirúrgico está totalmente descartado, señala Martínez de Carneros: "Ninguna cirugía actual puede reemplazar los fotorreceptores destruidos ni reparar la retina central".

Clínica Martínez de Carneros Cedida

La cirugía vitreorretiniana o las inyecciones intravítreas (AntiVEGF) se reservan única y exclusivamente para secuelas tardías y poco comunes.

Y es que el ojo humano, sencillamente, no está diseñado para soportar la mirada directa al sol, y no existe tratamiento que pueda deshacer el daño una vez que este ha ocurrido.

¿Cómo saber si he sido afectado por el eclipse?

Si experimentas síntomas como los que se han mencionado y acudes a un oftalmólogo, lo primero que harán será evaluar tu agudeza visual y dilatar la pupila para examinar el fondo del ojo.

La herramienta que utilizan en clínicas como la de Martínez de Carneros es la OCT de mácula (Tomografía de Coherencia Óptica), lo que les permite ver capa por capa, el nivel de afectación exacta en los fotorreceptores.

Para el oftalmólogo el mejor tratamiento para la retinopatía solar es la prevención primaria, la educación del paciente es fundamental: "Proteja sus ojos; la ceguera por eclipse es un riesgo real", añade el doctor.