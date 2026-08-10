Los expertos coinciden: así debes vestirte para observar el eclipse solar del 12 de agosto
Se recomienda vestirte de rojo o verde durante el eclipse para aprovechar un fenómeno óptico que altera la percepción de los colores.
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Las claves
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El 12 de agosto se producirá en España el primer eclipse solar total en la península en más de un siglo.
Expertos recomiendan elegir bien el color de la ropa para disfrutar al máximo la observación del eclipse.
Durante el eclipse actúa el efecto Purkinje, que hace que los colores fríos como el verde se vean más vivos y los cálidos como el rojo se apaguen.
España vivirá este miércoles 12 de agosto el primer eclipse solar total en la península en más de un siglo, y los expertos ya recomiendan un truco muy concreto para disfrutarlo al máximo: elegir bien el color de la ropa. La clave está en un curioso fenómeno óptico conocido como efecto Purkinje.
¿Qué es el efecto Purkinje?
Es un fenómeno biológico por el cual el ojo cambia su sensibilidad a los colores según baja la intensidad de la luz. Los colores fríos como el verde se verán mucho más vivos y brillantes y los cálidos como el rojo se apagarán, generando una percepción cromática muy distinta a la habitual.