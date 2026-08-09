Nuño, el veinteañero que ha vendido más de 600.000 gafas para el eclipse solar: "Mi madre tuvo la mejor idea del mundo"

Las claves

Las claves Generado con IA Nuño Ibáñez, ingeniero de 29 años, ha vendido más de 600.000 gafas homologadas para el eclipse solar bajo la marca Astronomía Visión Certificada. El eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026 generará un impacto económico estimado de 360 millones de euros en una semana y un aumento del 304% en las reservas de vuelos. La idea del negocio surgió tras una visita familiar al observatorio astronómico de Lodoso, donde su madre propuso comercializar gafas para el eclipse. Las gafas distribuidas por Nuño cumplen con la normativa internacional, son fabricadas por el proveedor oficial de la NASA y han sido adquiridas por instituciones públicas españolas.

El histórico eclipse total de sol del próximo 12 de agosto de 2026 no solo oscurecerá el cielo de España, sino que desatará un boom económico sin precedentes, con un impacto estimado de 360 millones de euros en solo siete días y un incremento del 304% en las reservas de vuelos.

En este contexto dorado, Nuño Ibáñez, un ingeniero burgales de 29 años, ha revolucionado el mercado al vender más de 600.000 gafas de eclipse homologadas bajo su marca Astronomía Visión Certificada.

La enorme relevancia de su negocio quedó validada a nivel institucional cuando el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apareció en un vídeo institucional utilizando sus gafas protectoras homologadas para concienciar sobre el evento.

¿Cómo surgió la idea?

La idea de este próspero negocio no nació en una incubadora de empresas en el extranjero, sino de forma imprevista durante una visita familiar a Lodoso, un pequeño pueblo de Burgos con apenas cincuenta habitantes.

Nuño y su madre acudieron a una charla guiada en el observatorio astronómico de la localidad, un enclave privilegiado con uno de los cielos más limpios y oscuros de España. Allí ambos descubrieron que la provincia de Burgos sería uno de los mejores lugares para presenciar el eclipse.

Tras conocer esta información su madre le propuso emprender la aventura de comercializar y vender las gafas para el eclipse: "Mamá, acabas de tener la mejor idea del mundo", le respondió Nuño, quien inmediatamente se puso en marcha.

Hoy, el pueblo de Lodoso se prepara para un lleno sin precedentes: ya hay más de 2.200 visitantes registrados procedentes de países como Corea del Sur, Canadá, Francia y Polonia para contemplar el eclipse desde allí.

El negocio de Nuño Ibáñez con las gafas para el eclipse

La propuesta de Nuño se centró desde el inicio en ofrecer la máxima seguridad para sus clientes. Por ello las gafas que distribuye han sido confeccionadas en Estados Unidos por el fabricante oficial que suministra a la NASA. El producto cumple estrictamente con la normativa internacional ISO 12312-2, posee el marcado CE y está homologado a través de Irlanda.

Está garantía de máxima calidad le permitió ganar la licitación del del Gobierno de Navarra para el suministro de 110.000 gafas, contrato que le sirvió de aval para expandirse a otras instituciones públicas como el Gobierno de Cantabria, el Ministerio de Transición Ecológica entre otros.

A sus 29 años, Nuño Ibáñez ha acumulado una variada experiencia profesional. Tras formarse como ingeniero mecánico e industrial y trabajar como becario en Renault, se fue de mochilero al sudeste asiático y luego se instaló en Australia.

A su regreso a España, decidió encauzar esa energía hacia sus propios proyectos, compaginando la distribución de las gafas astronómicas con la gestión de otros negocios propios.

Con una trilogía de eclipses programados para los próximos años en territorio nacional, empezando el 12 de agosto de 2026, continuando el 2 de agosto de 2027 y finalizando el 26 de enero de 2028, el futuro de este joven ingeniero de Burgos y su empresa de distribución parece tan brillante como el propio sol.