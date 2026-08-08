Pablo, albañil español en Noruega: "Hay gente que cuando tiene tres días libres necesita sol y viaja hacia el Mediterráneo"

Las claves

Las claves Generado con IA Muchos noruegos aprovechan sus días libres para viajar al Mediterráneo en busca de sol y temperaturas suaves, según relata Pablo, un albañil español en Noruega. Aunque Noruega figura entre los países más felices del mundo, la falta de luz y el clima frío llevan a parte de su población a añorar aspectos como la vida al aire libre y la gastronomía del sur. España es el segundo destino vacacional más visitado por los noruegos, con cerca de 1,4 millones de viajes en 2025, atraídos por el clima, las terrazas y la vida social. La felicidad es una experiencia personal y relativa: los indicadores nacionales no reflejan las distintas necesidades y deseos individuales, como la importancia del sol o las relaciones sociales.

En Noruega, unos pocos días libres pueden terminar con una maleta preparada y un billete hacia el sur de Europa. Pablo González, albañil español afincado en el país, asegura que para algunas personas el descanso empieza cuando vuelven a ver el sol, aunque sea durante una escapada breve.

En un vídeo publicado en su canal de Youtube, que lleva por nombre 'Mis andanzas por Noruega', explicaba que algunos habitantes aprovechan tres o cuatro días libres para volar hacia el Mediterráneo. Buscan sol, temperaturas más suaves y una vida al aire libre difícil de mantener durante el invierno nórdico.

La observación puede resultar un tanto contradictoria si se tiene en cuenta que se trata de uno de los países que aparece cada año entre los más felices. Noruega ocupó el sexto puesto del World Happiness Report en su edición de 2026.

Pero la realidad suele ser algo más compleja y no siempre se puede reflejar con algunos indicadores. Un país puede ofrecer buenos salarios, seguridad, naturaleza y protección social, mientras parte de su población echa de menos la luz, la vida en la calle o una forma distinta de relacionarse.

Qué entendemos por felicidad

Pablo grabó el vídeo en 2020, cuando llevaba una década viviendo en Noruega. Su reflexión partía de una duda comprensible. ¿Puede un informe decir que millones de personas son felices cuando cada una valora aspectos diferentes de su vida?

“Lo que hace feliz a una persona” puede no coincidir con lo que necesita su vecino. Para algunos pesa la carrera profesional; para otros, el tiempo libre, la familia, las amistades, la naturaleza o una rutina más tranquila.

La clasificación no se obtiene sumando seis indicadores. Los participantes valoran su propia vida en una escala de cero a diez, una metodología diferente de la que suele atribuirse al World Happiness Report.

Los investigadores utilizan después los ingresos, el apoyo social, la esperanza de vida saludable, la libertad, la generosidad y la percepción de la corrupción para explicar las diferencias. El clima, la gastronomía o las costumbres también pueden influir, aunque no reciban una puntuación independiente.

Noruega destaca por sus instituciones, la seguridad económica, los servicios públicos y la confianza social. Pablo reconoce esas ventajas, pero rechaza una lectura demasiado simple. Una buena media nacional no significa que todos estén satisfechos ni que valoren igual cada parte de su vida.

Los inviernos noruegos cambian mucho según la zona, pero en buena parte del país las jornadas se vuelven especialmente cortas. En el norte, hay semanas en las que el sol ni siquiera aparece sobre el horizonte.

La luz ayuda a regular el reloj interno que organiza el sueño y la vigilia. Las autoridades sanitarias noruegas señalan que media hora de luz diurna por la mañana puede contribuir a mantener un ritmo de sueño más estable.

Algunas personas experimentan cansancio, menor energía, cambios de ánimo o dificultades para dormir durante los meses oscuros. Una revisión de 24 investigaciones encontró que la prevalencia de los trastornos afectivos estacionales aumentaba con la latitud.

La sensibilidad a la falta de luz cambia mucho entre individuos. El invierno no provoca automáticamente una depresión, ya que también influyen las rutinas, la actividad física, las relaciones sociales y la adaptación cultural.

Los estudios realizados en Tromsø, por encima del círculo polar ártico, encontraron más problemas de sueño durante el invierno, pero cambios pequeños o inexistentes en buena parte de los indicadores de malestar psicológico. Las rutinas, la iluminación y la adaptación al entorno pueden amortiguar parte del efecto.

España sigue entre los destinos favoritos

La impresión de Pablo tiene un reflejo parcial en las estadísticas. En 2025, los noruegos realizaron casi siete millones de viajes vacacionales al extranjero. España fue su segundo destino más visitado, con cerca de 1,4 millones de desplazamientos.

Las cifras no explican por qué eligieron cada país ni permiten afirmar que todos buscaban buen tiempo. Sí muestran que viajar a España forma parte habitual de sus vacaciones, ya sea para descansar, cambiar de ambiente o recuperar actividades que el invierno dificulta.

Pablo relaciona esa atracción con placeres difíciles de medir en un índice. Entre ellos aparecen sentarse al sol, tomar un café en una terraza o pasear por un pueblo antiguo, además de disfrutar de una oferta gastronómica más variada.

Al recordar la vida cotidiana española, confesaba cuánto daría por sentarse al sol bajo un naranjo. Para él, esos momentos aparentemente sencillos también aportan calidad de vida y pueden ganar importancia después de varios años fuera.

Quien emigra suele valorar al principio el salario, la estabilidad y el poder adquisitivo del nuevo país. Con el tiempo, la distancia familiar, el clima, la comida y la vida en el espacio público pueden ocupar un lugar cada vez mayor.

Pablo responde con un “sí y no” cuando se pregunta si Noruega merece aparecer entre los países más felices. Reconoce que ofrece muchas condiciones para vivir bien, desde el empleo y los servicios públicos hasta la seguridad y la naturaleza.

Esas condiciones no completan por igual la vida de todos. Una persona que disfruta del esquí, el bosque y la tranquilidad puede sentirse plenamente satisfecha, mientras otra necesita más sol, contacto social o actividad urbana.

La felicidad nacional permite comparar tendencias y detectar qué sociedades ofrecen mejores condiciones. Pierde precisión cuando se convierte en una etiqueta cerrada y se presupone que todos los habitantes sienten lo mismo por vivir dentro de una frontera.

Valorar bien la propia vida no impide echar de menos la luz, una terraza, una comida familiar o unos días frente al Mediterráneo. Noruega puede ocupar el sexto puesto mundial y, al mismo tiempo, llenar aviones con destino a España.