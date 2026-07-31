Los veterinarios coinciden: el gato naranja suele ser el favorito de las personas porque busca más cariño que el resto

Las claves

Las claves Generado con IA Los gatos naranjas suelen ser los favoritos porque, según veterinarios, buscan más cariño y establecen vínculos cercanos con las personas. El pelaje naranja está relacionado con la genética y es más frecuente en machos que en hembras, debido a la presencia de genes específicos en los cromosomas sexuales. Los gatos naranjas presentan patrones atigrados y una marca en forma de 'M' en la frente, siendo rasgos físicos distintivos. Aunque los gatos naranjas tienden a ser afectuosos, la personalidad de cada gato también depende de su edad, sexo y experiencias previas.

Los gatos naranjas despiertan una simpatía especial entre quienes conviven con felinos. Su fama de animales cercanos y cariñosos podría explicar por qué suelen convertirse en los favoritos de muchas personas.

Carlos Gutiérrez, veterinario y divulgador del canal Mascotas y familias felices, destaca que estos animales poseen rasgos físicos y conductuales que los diferencian de otros gatos y despiertan curiosidad entre sus cuidadores.

Uno de los aspectos más llamativos es que su pelaje no suele ser completamente uniforme. Aunque algunas marcas resulten poco visibles, los gatos naranjas presentan generalmente un patrón atigrado característico.

Las rayas pueden apreciarse con mayor o menor intensidad según cada ejemplar. Sin embargo, muchos muestran en la frente una marca similar a una letra M, considerada una de sus señales más reconocibles.

El color naranja está relacionado con la genética y, concretamente, con los cromosomas sexuales. Por este motivo, los machos con este tipo de pelaje son más frecuentes que las hembras.

Gatos especiales

Las gatas poseen dos cromosomas X, mientras que los machos cuentan con uno. Cuando una hembra presenta genes asociados a colores diferentes, puede desarrollar un pelaje carey mezclado en lugar de naranja.

Para que una gata sea completamente naranja, el gen responsable debe encontrarse en sus dos cromosomas X. Esta particularidad genética explica por qué las hembras con este color son mucho menos habituales.

Más allá de su apariencia, algunos estudios han relacionado a los gatos naranjas con un comportamiento especialmente amistoso. Según el veterinario, suelen establecer vínculos estrechos y buscar contacto frecuente con sus humanos.

Ese carácter afectuoso puede manifestarse mediante una mayor necesidad de compañía, caricias o cercanía. Precisamente, esta tendencia a mostrarse apegados contribuiría a que muchas personas los consideren compañeros especialmente entrañables.

No obstante, Gutiérrez recuerda que el color del pelaje no determina por completo la personalidad. La edad, el sexo y las experiencias previas también influyen de manera decisiva en el comportamiento felino.

Un gato criado en un hogar tranquilo puede reaccionar de forma distinta a otro rescatado que haya sufrido abandono o experiencias negativas. Incluso siendo naranja, podría mostrarse desconfiado o temeroso ante las personas.

Por ello, al recibir un gato en casa conviene facilitar una adaptación progresiva, acercarse con suavidad y evitar actitudes intimidantes. Cada felino necesita tiempo para ganar confianza y desarrollar su propio vínculo.