Las claves

Las claves Generado con IA Carlos Gutiérrez afirma que todos los gatos naranjas son en realidad atigrados debido al gen Agouti, lo que influye en su comportamiento familiar. El patrón atigrado, visible bajo la luz solar, se asocia con una mayor sociabilidad y tendencia a la convivencia tanto con personas como con otros gatos. Aproximadamente el 80% de los gatos naranjas son machos, debido a la genética ligada al cromosoma X. El color del pelaje predispone ciertos rasgos, pero el entorno y la socialización temprana son fundamentales en el carácter del gato.

Una reciente declaración del reconocido veterinario Carlos Gutiérrez ha vuelto a poner bajo el foco de la ciencia a los gatos naranjas, afirmando que la totalidad de estos ejemplares son en realidad atigrados, una condición genética que influye directamente en su comportamiento hogareño.

Según el especialista, no existen los gatos de color naranja sólido o uniforme debido a la acción del gen Agouti, el cual se manifiesta de forma inevitable creando líneas, manchas o remolinos en su pelaje, un rasgo que la medicina veterinaria asocia con una notable tendencia a la sociabilidad y el apego familiar.

Diversos estudios en genética centrada en gatos respaldan la postura de Gutiérrez al explicar cómo el pigmento responsable del color cobrizo, conocido como feomelanina, interactúa con el ADN del animal para impedir un manto liso.

Esta configuración biológica no solo altera su aspecto visual, haciendo visibles sus rayas bajo la luz solar directa, sino que históricamente se ha ligado a rasgos de conducta más extrovertidos.

Los gatos que portan este patrón atigrado específico suelen mostrarse mucho más predispuestos a la convivencia con otros gatos y por supuesto personas, rompiendo el mito de que este tipo con este particular pelaje es más huraño e independiente.

El misterio de los gatos naranjas

Un factor clave que potencia esta percepción de cercanía y afecto en los hogares es que aproximadamente el 80% de los gatos naranjas son machos, un fenómeno biológico ligado estrictamente al cromosoma X.

Debido a que las hembras necesitan heredar el gen naranja de ambos progenitores para manifestar este color, la inmensa mayoría de la población naranja pertenece al sexo masculino, una particularidad realmente curiosa entre este tipo.

En la práctica clínica y los refugios de animales, los machos castrados suelen ser descritos con regularidad como individuos sumamente desinhibidos, demandantes de atención y adaptables a las rutinas familiares.

A pesar de la sólida base genética descrita por la especialista, la comunidad veterinaria recuerda que el color del pelaje funciona como una predisposición y nunca como una ley absoluta del carácter del animal, puesto que en realidad eso se marca de una manera diferente.

El temperamento de cualquier mascota se moldea principalmente durante sus primeras semanas de vida mediante una socialización temprana. Por lo que el entorno, el manejo del estrés en el hogar y las experiencias positivas con personas siguen siendo los pilares fundamentales para que los gatos sigan teniendo su fama de compañeros ideales.