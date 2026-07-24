Llega un gran cambio de tiempo a España: Aemet anuncia masas más frías de lo normal durante el fin de semana

Una mujer se abanica mientras pasa por un termómetro de calle que marca 42 grados en Córdoba. Salas EFE

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Las claves Generado con IA Aemet anuncia la llegada de masas de aire más frías de lo normal a España durante el fin de semana, tras una intensa ola de calor. El descenso de temperaturas comenzará el viernes en el noroeste y se irá extendiendo hacia el interior, mientras que el Mediterráneo y Baleares tardarán más en notar el alivio térmico. Galicia y el Cantábrico serán las primeras regiones en experimentar aire más fresco, con posibilidad de nubes y tormentas localmente fuertes. El episodio de refresco será breve, ya que Aemet prevé una nueva subida de las temperaturas la próxima semana.

Después de varios días de calor extremo y noches sin apenas descanso, el fin de semana del 25 y 26 de julio traerá un alivio térmico a buena parte de España. Las temperaturas bajarán de forma generalizada, aunque el cambio será más rápido e intenso en unas regiones que en otras.

Aemet lo ha anunciado en X con una frase que muchos esperaban: “Por primera vez este verano, las masas de aire serán más frías de lo normal durante el fin de semana”. El descenso comenzará el viernes por la vertiente atlántica y avanzará durante el sábado hacia el interior.

El Mediterráneo tendrá que esperar algo más. El viernes todavía hará mucho calor en el este peninsular y Baleares, y el sábado los vientos de poniente pueden elevar de nuevo los termómetros en algunos puntos del litoral. El alivio llegará el domingo, aunque será más limitado en el sureste.

El cambio pondrá fin a la tercera ola de calor del verano, que ha dejado temperaturas extremas en amplias zonas de la Península y Baleares. Protección Civil advirtió de máximas superiores a 42 grados y registros puntuales por encima de 45.

Galicia y otras zonas del noroeste serán las primeras en notar la llegada de aire más fresco y húmedo desde el Atlántico. Durante el sábado, la masa de origen polar desplazará el aire subtropical que ha alimentado el episodio de calor.

La bajada se notará tanto en las máximas como durante la noche. Después de varias jornadas tropicales y tórridas, numerosas localidades volverán a registrar temperaturas más favorables para ventilar la vivienda y descansar.

El cambio traerá también algo de inestabilidad al norte. Se esperan nubes y tormentas en Galicia que podrían extenderse por el área cantábrica, con algún episodio localmente fuerte. En el resto del país, las lluvias serán mucho menos probables.

🌡️El viernes aún hará mucho calor en el Mediterráneo, aunque ese día comenzará un descenso térmico.



➡️ Por primera vez este verano, las masas de aire serán más frías de lo normal durante el fin de semana.



➡️ Tregua breve: el calor intenso podría volver la próxima semana. pic.twitter.com/zN257zZlmU — AEMET (@AEMET_Esp) July 21, 2026

Hablar de aire polar no significa que vaya a hacer frío de otoño. El término describe su procedencia. Se trata de una masa formada en latitudes más altas que llega a España después de recorrer el Atlántico.

Ese aire es más fresco y húmedo que el subtropical que ha permanecido sobre la Península. Al avanzar desde el noroeste, desplaza el ambiente recalentado y permite que las temperaturas se alejen de los valores extremos de los últimos días.

Qué significa que llegue aire polar en pleno julio

La expresión “más frío de lo normal” también debe entenderse dentro de la canícula. La comparación se hace con los valores habituales de finales de julio, por lo que en algunas ciudades todavía podrán superarse los 30 grados.

Las costas mediterráneas y Baleares quedarán inicialmente al margen del descenso. El poniente llegará recalentado el sábado y mantendrá el ambiente muy caluroso, mientras que el domingo el aire más fresco avanzará hacia el este.

La bajada será menos acusada en el cuadrante suroriental que en el norte, el oeste y buena parte del interior. El cambio, por tanto, no supondrá el final del calor en toda España.

La mala noticia para quienes sufren con el calor es que Aemet ya contempla una nueva subida de las temperaturas durante la próxima semana. El episodio fresco será una pausa después de varios días extremos, no un cambio definitivo en las temperaturas del verano.

Mientras llega el alivio, sigue siendo necesario protegerse del calor, especialmente en el Mediterráneo. Los avisos pueden actualizarse según evolucionen la entrada de aire fresco, el viento y la actividad tormentosa.